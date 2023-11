Douce France 48 Rue Victor Hugo Rouen, 16 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Projection dans le cadre du Mois du film documentaire

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ?

Ce film est une bouffée d’air. Les jeunes questionnent nos modes de vie et réfléchissent aux choix de société qui sont à l’œuvre dans notre “Douce France”. Une rare opportunité de faire se rencontrer des milieux différents et de retisser des liens entre les quartiers, les villes et les campagnes.

Film documentaire de Geoffrey Couanon, produit par Elzévir films et De Deux Choses Lune, distribué par Jour2Fête, 95 min – 2020.

Douce France a reçu le grand prix du Festival International du Film d’Environnement FReDD 2020.

Bande annonce : https://vimeo.com/413286646

Entrée gratuite. Nombre de place limité – inscription obligatoire en ligne ou par téléphone : 02 35 03 40 31.

2023-11-16 19:00:00 fin : 2023-11-16 21:00:00. .

48 Rue Victor Hugo

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Screening as part of Documentary Film Month

Amina, Sami and Jennyfer are high school students in the 93 suburb of Paris. With their class, they embark on an unexpected investigation into a gigantic amusement park project that involves the urbanization of farmland near their home. But do 17-year-olds have the power to act on their own territory?

This film is a breath of fresh air. Young people question our lifestyles and reflect on the social choices at work in our ?Douce France? It’s a rare opportunity to bring different backgrounds together, and to rebuild ties between neighborhoods, towns and countryside.

Documentary film by Geoffrey Couanon, produced by Elzévir films and De Deux Choses Lune, distributed by Jour2Fête, 95 min ? 2020.

Douce France was awarded the grand prize at the FReDD 2020 International Environmental Film Festival.

Trailer: https://vimeo.com/413286646

Free admission. Limited number of places ? registration required online or by phone: 02 35 03 40 31

Proyección en el marco del Mes del Cine Documental

Amina, Sami y Jennyfer son alumnos de secundaria en el suburbio parisino de la 93. Con su clase, se embarcan en una investigación inesperada sobre un gigantesco proyecto de parque de ocio que implica la urbanización de tierras de cultivo cercanas a su casa. Pero, ¿tienen los jóvenes de 17 años el poder de influir en su barrio?

Esta película es un soplo de aire fresco. Los jóvenes cuestionan nuestros modos de vida y reflexionan sobre las opciones sociales de nuestra « Douce France ». Es una oportunidad única para que personas de diferentes orígenes se reúnan y forjen nuevos vínculos entre barrios, ciudades y el campo.

Documental de Geoffrey Couanon, producido por Elzévir films y De Deux Choses Lune, distribuido por Jour2Fête, 95 min ? 2020.

Douce France ganó el Gran Premio del Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente FReDD 2020.

Trailer: https://vimeo.com/413286646

Entrada gratuita. Plazas limitadas ? inscripción previa en línea o por teléfono: 02 35 03 40 31

Vorführung im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms

Amina, Sami und Jennyfer sind Gymnasiasten in einem Pariser Vorort (93). Zusammen mit ihrer Klasse beginnen sie eine unerwartete Untersuchung über ein gigantisches Freizeitparkprojekt, das die Urbanisierung von landwirtschaftlichen Flächen in der Nähe ihres Wohnortes beinhaltet. Doch hat man als 17-Jähriger überhaupt die Macht, auf sein Land Einfluss zu nehmen?

Dieser Film ist wie eine Erfrischung. Die Jugendlichen stellen unsere Lebensweise in Frage und denken über die gesellschaftlichen Entscheidungen nach, die in unserem « süßen Frankreich » getroffen werden. Eine seltene Gelegenheit, unterschiedliche Milieus zusammenzubringen und neue Verbindungen zwischen Stadtvierteln, Städten und ländlichen Gebieten zu knüpfen.

Dokumentarfilm von Geoffrey Couanon, produziert von Elzévir films und De Deux Choses Lune, vertrieben von Jour2Fête, 95 Min. ? 2020.

Douce France wurde mit dem Hauptpreis des Internationalen Umweltfilmfestivals FReDD 2020 ausgezeichnet.

Trailer: https://vimeo.com/413286646

Eintritt frei. Begrenzte Platzzahl ? Anmeldung erforderlich online oder telefonisch: 02 35 03 40 31

Mise à jour le 2023-11-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche