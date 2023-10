Vernissage exposition Terre, Terrain, Territoire 48 Rue Victor Hugo Rouen, 7 novembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Visite guidée de l’exposition TTT, suivi du vernissage.

Laissez-vous guider à travers l’exposition Terre, Terrain, Territoire par ses concepteurs : ANMA, agence d’architecture, d’urbanisme et de paysage, développe une approche sensible de la ville et des territoires, à la recherche d’une harmonie entre les sites, l’homme et l’environnement. La Fondation d’entreprise ANMA explore l’incidence des problèmes écologiques, économique et sociaux sur la fabrication de la ville.

Restez avec nous à 19h pour le vernissage de l’exposition !

Entrée gratuite

Nombre de place limité – inscription obligatoire en ligne ou par téléphone : 02 35 03 40 31.

2023-11-07 18:00:00 fin : 2023-11-07 21:00:00. .

48 Rue Victor Hugo

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Guided tour of the TTT exhibition, followed by the opening reception.

Let its designers guide you through the Terre, Terrain, Territoire exhibition: ANMA, an architecture, urban planning and landscape agency, develops a sensitive approach to cities and territories, in search of harmony between sites, people and the environment. The ANMA Corporate Foundation explores the impact of ecological, economic and social issues on the making of the city.

Join us at 7pm for the exhibition opening!

Free admission

Limited number of places ? online or telephone registration required: 02 35 03 40 31

Visita guiada a la exposición TTT, seguida de la inauguración.

Déjese guiar a través de la exposición Terre, Terrain, Territoire por sus diseñadores: ANMA, agencia de arquitectura, urbanismo y paisaje, desarrolla un enfoque sensible de las ciudades y los territorios, en busca de la armonía entre los lugares, las personas y el medio ambiente. La Fundación Corporativa ANMA explora el impacto de las cuestiones ecológicas, económicas y sociales en la construcción de la ciudad.

Acompáñenos a las 19.00 horas en la inauguración de la exposición

Entrada gratuita

Plazas limitadas ? inscripción previa en línea o por teléfono: 02 35 03 40 31

Führung durch die Ausstellung TTT, gefolgt von der Vernissage.

Lassen Sie sich von den Machern der Ausstellung Terre, Terrain, Territoire durch die Ausstellung führen: ANMA, ein Architektur-, Stadt- und Landschaftsplanungsbüro, entwickelt einen sensiblen Ansatz für Städte und Gebiete, auf der Suche nach Harmonie zwischen den Orten, den Menschen und der Umwelt. Die ANMA-Unternehmensstiftung untersucht die Auswirkungen von ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Problemen auf die Stadtentwicklung.

Bleiben Sie um 19 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung bei uns!

Der Eintritt ist frei

Begrenzte Anzahl an Plätzen ? Anmeldung erforderlich online oder telefonisch: 02 35 03 40 31

