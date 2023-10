Terre Terrain Territoire 48 Rue Victor Hugo Rouen, 31 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

(Re)découvrez la fabrique urbaine à travers une lecture inédite des sols !

L’exposition Terre Terrain Territoire explore et questionne les valeurs de nos sols. Elle nous éclaire sur les processus d’aménagement à l’œuvre et se demande pourquoi la société valorise si peu ses terres fertiles. Elle invite chaque visiteur à modifier le regard qu’il peut porter sur les sols.

Connaît-on vraiment la valeur de ce qu’il y a sous nos pieds ?

Au cœur de nos villes, les terrains font l’objet d’une valorisation économique toujours plus forte qui conditionne la manière dont chaque mètre carré peut être utilisé. Et pourtant, les richesses des sols sont plurielles : témoignage géomorphologique, historique, d’usage ou écologique… en somme un bien commun.

Alors comment notre rapport au sol peut-il bouleverser la ville de demain ?

TTT, 3T comme…

3 approches du sol : Terre, Terrain, Territoire

3 contextes : centre-ville, friche industrielle, extension urbaine

3 valeurs : écologique, économique, culturelle

De nombreux événements sont proposés dans le cadre de l’exposition : atelier, visite, projection, rencontre et échange avec les associés de l’agence ANMA – commissaires de l’exposition… Rendez-vous dans la section Agenda.

Une exposition conçue par ANMA Architectes Urbanistes en partenariat avec la Fondation d’entreprise ANMA et produite par le CAUE Rhône Métropole.

Entrée libre.

Vendredi 2023-10-31 fin : 2024-01-07 . .

48 Rue Victor Hugo

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



(Re)discover the urban fabric through an original reading of soil!

The Terre Terrain Territoire exhibition explores and questions the value of our soils. It sheds light on the development processes at work, and asks why society makes so little use of its fertile soils. It invites visitors to change the way they look at soil.

Do we really know the value of what lies beneath our feet?

At the heart of our cities, land is increasingly valued for its economic value, and this determines the way in which each square metre can be used. And yet, the richness of soil is multi-faceted: it bears witness to geomorphology, history, use or ecology? in short, it is a common good.

So how can our relationship with soil change the city of tomorrow?

TTT, 3T as in?

3 approaches to soil: Earth, Terrain, Territory

3 contexts: downtown, industrial wasteland, urban sprawl

3 values: ecological, economic, cultural

Numerous events are offered in the context of the exhibition: workshops, visits, screenings, meetings and discussions with the ANMA agency partners? curators of the exhibition? Go to the Agenda section.

An exhibition designed by ANMA Architectes Urbanistes in partnership with the ANMA Corporate Foundation and produced by the CAUE Rhône Métropole.

Free admission

¡(Re)descubra el tejido urbano a través de una original interpretación del suelo!

La exposición Terre Terrain Territoire explora y cuestiona el valor de nuestros suelos. Arroja luz sobre los procesos de desarrollo en curso y se pregunta por qué la sociedad aprovecha tan poco sus tierras fértiles. Invita a los visitantes a cambiar su forma de ver el suelo.

¿Conocemos realmente el valor de lo que hay bajo nuestros pies?

En el corazón de nuestras ciudades, el suelo se valora cada vez más por su valor económico, que determina la forma en que puede utilizarse cada metro cuadrado. Y, sin embargo, el suelo puede tener valor de muchas maneras: como bien geomorfológico, histórico, de uso o ecológico… en definitiva, como bien común.

Entonces, ¿cómo puede nuestra relación con el suelo cambiar la ciudad del mañana?

TTT, 3T para?

3 enfoques del suelo: Tierra, Suelo, Territorio

3 contextos: centro urbano, páramo industrial, expansión urbana

3 valores: ecológicos, económicos, culturales

En el marco de la exposición se organizan diversos actos: talleres, visitas, proyecciones, encuentros y debates con los socios de la agencia ANMA, comisarios de la exposición.. Vaya a la sección Agenda.

Una exposición diseñada por ANMA Architectes Urbanistes en colaboración con la Fundación ANMA Corporate y producida por el CAUE Rhône Métropole.

Entrada gratuita

(Wieder-)Entdecken Sie die urbane Fabrik durch eine neuartige Lektüre der Böden!

Die Ausstellung Terre Terrain Territoire erforscht und hinterfragt die Werte unserer Böden. Sie gibt Aufschluss über die Planungsprozesse und fragt, warum die Gesellschaft so wenig Wert auf ihre fruchtbaren Böden legt. Sie lädt jeden Besucher dazu ein, seinen Blick auf den Boden zu verändern.

Wissen wir wirklich, wie wertvoll das ist, was sich unter unseren Füßen befindet?

Der Boden in unseren Städten wird immer stärker wirtschaftlich genutzt und bestimmt die Art und Weise, wie jeder Quadratmeter genutzt werden kann. Dabei ist der Reichtum der Böden vielfältig: geomorphologische, historische, nutzungsbezogene oder ökologische Zeugnisse – kurzum ein Allgemeingut.

Wie kann unsere Beziehung zum Boden die Stadt von morgen verändern?

TTT, 3T wie?

3 Ansätze zum Boden: Erde, Gelände, Territorium

3 Kontexte: Stadtzentrum, Industriebrache, Stadterweiterung

3 Werte: ökologisch, wirtschaftlich, kulturell

Im Rahmen der Ausstellung werden zahlreiche Veranstaltungen angeboten: Workshops, Besichtigungen, Filmvorführungen, Treffen und Austausch mit den Partnern des Büros ANMA, den Kuratoren der Ausstellung? Besuchen Sie die Rubrik Agenda.

Eine Ausstellung, die von ANMA Architectes Urbanistes in Zusammenarbeit mit der ANMA-Unternehmensstiftung konzipiert und vom CAUE Rhône Métropole produziert wurde.

Freier Eintritt

