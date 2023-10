Hydro-city – atelier archi-jeune 48 Rue Victor Hugo Rouen, 24 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Ateliers archi-jeune sur deux jours de 14h à 16h (2x2h)

Il existe un groupe d’experts de 195 gouvernements qui surveille et étudie l’évolution du climat mondial. Selon ses dernières estimations, le niveau moyen de l’océan augmentera probablement de 63 centimètres à 1 mètre d’ici 2100 si nous continuons à rejeter autant de gaz à effet de serre dans l’atmosphère

En venant à cet atelier, tu imagineras un morceau de ville qui communique et joue avec l’eau. Il faudra que les espaces publics (les places, la chaussée, les parcs …) et rez-de-chaussée des bâtiments soient réfléchis avec une attention particulière.

A la fin de l’atelier, nous mettrons toutes nos maquettes en commun pour former une grande ville placée sous le signe de l’eau !

Rdv au Forum, 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Nombre de place limité – inscription obligatoire en ligne ou par téléphone : 02 35 03 40 31

Par : Léa Quénet, architecte D.E.

Tarifs : 25€ / 20€ pour les adhérents.

2023-10-24 14:00:00 fin : 2023-10-24 16:00:00. .

48 Rue Victor Hugo Le forum

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Archi-youth workshops over two days from 2pm to 4pm (2x2h)

A group of experts from 195 governments monitors and studies global climate change. According to its latest estimates, the average ocean level is likely to rise by 63 centimetres to 1 metre by 2100 if we continue to release as many greenhouse gases into the atmosphere as we are doing now

When you come to this workshop, you’ll be imagining a piece of city that communicates and plays with water. Public spaces (squares, pavements, parks, etc.) and the first floors of buildings will need to be carefully thought out.

At the end of the workshop, we’ll put all our models together to form a big city under the sign of water!

Meet at the Forum, 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Limited number of places ? registration required online or by telephone: 02 35 03 40 31

By: Léa Quénet, architect D.E.

Price: 25? / 20? for members

Talleres archi-juveniles durante dos días de 14:00 a 16:00 (2x2h)

Un grupo de expertos de 195 gobiernos vigila y estudia el cambio climático mundial. Según sus últimas estimaciones, es probable que el nivel medio de los océanos aumente entre 63 centímetros y 1 metro de aquí a 2100 si seguimos bombeando tantos gases de efecto invernadero a la atmósfera

Cuando vengas a este taller, estarás imaginando un trozo de ciudad que se comunica y juega con el agua. Habrá que pensar cuidadosamente los espacios públicos (plazas, aceras, parques, etc.) y las plantas bajas de los edificios.

Al final del taller, uniremos todas nuestras maquetas para formar una gran ciudad bajo el signo del agua

Cita en el Forum, 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Plazas limitadas ? inscripción obligatoria en línea o por teléfono: 02 35 03 40 31

A cargo de: Léa Quénet, arquitecta D.E.

Precio: 25 euros / 20 euros para los socios

Archi-Jugendliche Workshops an zwei Tagen von 14 bis 16 Uhr (2x2h)

Es gibt eine Expertengruppe von 195 Regierungen, die die Entwicklung des Weltklimas überwacht und erforscht. Laut ihren neuesten Schätzungen wird der durchschnittliche Meeresspiegel bis 2100 wahrscheinlich um 63 Zentimeter bis 1 Meter ansteigen, wenn wir weiterhin so viele Treibhausgase in die Atmosphäre blasen

Wenn du zu diesem Workshop kommst, wirst du dir ein Stück Stadt vorstellen, das mit dem Wasser kommuniziert und mit ihm spielt. Die öffentlichen Räume (Plätze, Straßen, Parks?) und die Erdgeschosse der Gebäude müssen mit besonderer Aufmerksamkeit durchdacht werden.

Am Ende des Workshops werden wir alle unsere Modelle zusammenlegen, um eine große Stadt im Zeichen des Wassers zu bilden!

Treffpunkt: Forum, 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Begrenzte Anzahl an Plätzen ? Anmeldung online oder telefonisch erforderlich: 02 35 03 40 31

Von: Léa Quénet, Architektin D.E.

Preis: 25 ? / 20 ? für Mitglieder

