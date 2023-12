DESSINER L’ARCHITECTURE – Observer, reproduire et voir 48 Rue Victor Hugo Rouen, 3 octobre 2023, Rouen.

Rouen Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-10-03

fin : 2024-07-02

C’est nouveau ! Cours de dessin bimensuels de 2h, les mardis de 18h à 20h, à partir de 15 ans

Les cours de dessin de la Maison de l’architecture de Normandie – le Forum proposent un espace de liberté et d’expression personnelle. Successivement, observer, reproduire et voir permet d’ouvrir les yeux sur le décor de son quotidien, des lieux qu’on traverse tous les jours sans observer leurs détails. Prendre le temps de dessiner permet de simplifier un ouvrage et de comprendre ses principes constructifs, d’observer ses lignes, où pénètre la lumière, sa matérialité, les détails qui le rendent unique.

En petit groupe, nous esquisserons les bases d’une culture architecturale en développant le geste artistique et le regard dans une ambiance décontractée. Nous apprendrons et/ou améliorerons le croquis rapide pour être plus en confiance et, suivant les objets ou éléments du paysage que nous matérialiserons, nous verrons différentes techniques picturales et de représentation.

Le matériel n’est pas fourni. La liste des fournitures sera communiquée après votre inscription.

1er trimestre :

Mardi 3 octobre

Mardi 17 octobre

Mardi 14 novembre

Mardi 28 novembre

Mardi 12 décembre

Mardi 19 décembre

2ème trimestre :

Mardi 9 janvier

Mardi 23 janvier

Mardi 6 février

Mardi 20 février

Mardi 12 mars

Mardi 26 mars

3e trimestre :

Mardi 9 avril

Mardi 7 mai

Mardi 21 mai

Mardi 4 juin

Mardi 18 juin

Mardi 2 juillet

Rdv au Forum, 48 rue Victor Hugo, 76000 Rouen

Réservé aux adhérents

Nombre de place limité – inscription obligatoire en ligne ou par téléphone : 02 35 03 40 31

Par : Léa Quénet, architecte D.E.

Tarifs : 70€/trimestre – 120€/2 trimestres – 150€/an+adhésion offerte

Possibilité de paiement en deux fois et pass culture accepté.

.

48 Rue Victor Hugo Le forum

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES