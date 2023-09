MICROPHASME 48 Rue Victor Hugo Rouen, 29 septembre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Le festival de la microédition est de retour à Rouen !

Au travers de l’exposition Making Books Together* des Editions Non Standard, de conférences, d’ateliers et de concerts, Microphasme, évènement unique en France, offre la possibilité aux amateurs et curieux d’arts visuels, de sérigraphies, de fanzines, de séries limitées, de formes éditoriales singulières … et à tous les autres, de rencontrer les acteurs de la microédition autour d’un axe fort : l’architecture.

Avec les Éditions Non Standard (invité d’honneur), Extra, Collectif HSH, 3 fois par jour, Mug wup, Marion Renaud, Otto T, le Monde à l’envers…

Le salon du 29 sept. au 1er oct. : entrée libre à partir de 18h le vendredi et de 11h à 19h le week-end

L’exposition jusqu’au 14 octobre : entrée libre & gratuite du mardi au samedi de 14h à 18h

Accessibilité PMR.

48 Rue Victor Hugo

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



The micro-publishing festival is back in Rouen!

With the exhibition Making Books Together* by Editions Non Standard, conferences, workshops and concerts, Microphasme, the only event of its kind in France, offers enthusiasts of the visual arts, silkscreens, fanzines, limited editions, singular publishing forms? and everyone else, the chance to meet those involved in micro-publishing, with a focus on architecture.

With Éditions Non Standard (guest of honor), Extra, Collectif HSH, 3 fois par jour, Mug wup, Marion Renaud, Otto T, le Monde à l?envers?

The show from Sept. 29 to Oct. 1: free admission from 6 p.m. on Fridays and from 11 a.m. to 7 p.m. on weekends

Exhibition until Oct. 14: free admission Tuesday to Saturday, 2 pm to 6 pm

Accessibility PMR

¡El festival de la microedición vuelve a Rouen!

Con la exposición Making Books Together* de Editions Non Standard, conferencias, talleres y conciertos, Microphasme, único evento de este tipo en Francia, es la ocasión para los aficionados a las artes plásticas, las serigrafías, los fanzines, las ediciones limitadas, las formas de edición insólitas… y para todos los demás, de encontrarse con los protagonistas de la microedición, con especial atención a la arquitectura.

Con Éditions Non Standard (invitada de honor), Extra, Collectif HSH, 3 fois par jour, Mug wup, Marion Renaud, Otto T, le Monde à l?envers?

Exposición del 29 de septiembre al 1 de octubre: entrada gratuita a partir de las 18.00 h los viernes y de 11.00 h a 19.00 h los fines de semana

Exposición hasta el 14 de octubre: entrada gratuita de martes a sábado, de 14:00 a 18:00 horas

Acceso para minusválidos

Das Festival der Mikroverlage ist wieder in Rouen!

Mit der Ausstellung Making Books Together* von Editions Non Standard, Vorträgen, Workshops und Konzerten bietet Microphasme, eine in Frankreich einzigartige Veranstaltung, Liebhabern und Neugierigen von visueller Kunst, Siebdrucken, Fanzines, limitierten Auflagen, einzigartigen Verlagsformen ? und allen anderen die Möglichkeit, die Akteure der Mikroverlage rund um einen Schwerpunkt zu treffen: die Architektur.

Mit den Editions Non Standard (Ehrengast), Extra, Collectif HSH, 3 fois par jour, Mug wup, Marion Renaud, Otto T, le Monde à l’envers?

Die Messe vom 29. September bis 1. Oktober: Freier Eintritt ab 18 Uhr am Freitag und von 11 bis 19 Uhr am Wochenende

Die Ausstellung bis zum 14. Oktober: freier Eintritt von Dienstag bis Samstag von 14 bis 18 Uhr

Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen

