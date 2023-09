Solar Igloo – Louis Couturier et Jacky Georges Lafargue 48 Rue Victor Hugo Rouen, 22 septembre 2023, Rouen.

Dans le cadre de ZigZag, festival d’architecture et des arts de l’espace, la Maison de l’architecture et la Ville de Rouen présentent une exposition du projet prototype Solar Igloo du duo d’artistes Couturier Lafargue. Encore à l’état d’étude, cette future installation monumentale est pensée comme un abri produisant du froid avec la chaleur du soleil. Projet expérimental, les artistes collaborent étroitement avec des scientifiques (Institut de l’énergie Trottier Polytechnique Montréal) et des ingénieurs (firme Pageau Morel) spécialisés dans l’éco-conception. L’œuvre sera ensuite réalisée en circuit court et devrait être installée pendant l’été 2024 sur une place rouennaise.

Commande de la Ville de Rouen dans le cadre du programme « Rouen Art Nature », sous le commissariat de Paul Ardenne. Avec le soutien du Conseil des Arts du Canada et le Conseil des Arts et des Lettres du Québec.

Entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h

Rendez-vous :

– Jeudi 21 septembre à 18h : rencontre avec les artistes et vernissage.

– Samedi 23 septembre à 16h : conférence de Paul Ardenne sur l’œuvre de Couturier Lafargue.

Réservation conseillée auprès du Forum à l’adresse vandaele@man-leforum.fr ou au 02 35 03 40 31.

48 Rue Victor Hugo

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



As part of ZigZag, the architecture and spatial arts festival, the Maison de l?architecture and the City of Rouen are presenting an exhibition of the Solar Igloo prototype by artist duo Couturier Lafargue. Still under study, this future monumental installation is conceived as a shelter producing cold with the heat of the sun. As an experimental project, the artists are working closely with scientists (Institut de l?énergie Trottier Polytechnique Montréal) and engineers (Pageau Morel) specializing in eco-design. The work will then be produced in a short circuit and is due to be installed in a square in Rouen in the summer of 2024.

Commissioned by the City of Rouen as part of the « Rouen Art Nature » program, curated by Paul Ardenne. With the support of the Canada Council for the Arts and the Conseil des Arts et des Lettres du Québec.

Free admission Tuesday to Saturday, 2 pm to 6 pm

Rendez-vous :

– Thursday, September 21 at 6pm: meeting with the artists and vernissage.

– Saturday September 23 at 4pm: lecture by Paul Ardenne on the work of Couturier Lafargue.

Reservations recommended at vandaele@man-leforum.fr or 02 35 03 40 31

En el marco de ZigZag, festival de arquitectura y artes del espacio, la Maison de l’architecture y el Ayuntamiento de Ruán presentan una exposición del proyecto prototipo de Iglú solar del dúo de artistas Couturier Lafargue. Aún en fase de estudio, esta futura instalación monumental está concebida como un refugio que produce frío con el calor del sol. Como proyecto experimental, los artistas trabajan en estrecha colaboración con científicos (Institut de l’énergie Trottier Polytechnique Montréal) e ingenieros (Pageau Morel) especializados en ecodiseño. Está previsto que la obra se instale en una plaza de Ruán en el verano de 2024.

Encargo de la ciudad de Ruán en el marco del programa « Rouen Art Nature », comisariado por Paul Ardenne. Con el apoyo del Canada Council for the Arts y del Conseil des Arts et des Lettres du Québec.

Entrada gratuita de martes a sábado, de 14.00 a 18.00 h

Fechas:

– Jueves 21 de septiembre a las 18.00 h: encuentro con los artistas y preestreno.

– Sábado 23 de septiembre a las 16.00 h: conferencia de Paul Ardenne sobre la obra de Couturier Lafargue.

Se recomienda reservar en el Foro, vandaele@man-leforum.fr o 02 35 03 40 31

Im Rahmen von ZigZag, dem Festival für Architektur und Raumkunst, präsentieren die Maison de l’architecture und die Stadt Rouen eine Ausstellung des Prototyps Solar Igloo des Künstlerduos Couturier Lafargue. Die noch in der Planungsphase befindliche monumentale Installation ist als Schutzraum gedacht, der mit der Wärme der Sonne Kälte erzeugt. Bei diesem experimentellen Projekt arbeiten die Künstler eng mit Wissenschaftlern (Institut de l’énergie Trottier Polytechnique Montréal) und Ingenieuren (Firma Pageau Morel) zusammen, die auf Ökodesign spezialisiert sind. Das Kunstwerk wird anschließend in einem kurzen Kreislauf hergestellt und soll im Sommer 2024 auf einem Platz in Rouen aufgestellt werden.

Auftrag der Stadt Rouen im Rahmen des Programms « Rouen Art Nature », unter der Leitung von Paul Ardenne. Mit der Unterstützung des Canada Council for the Arts und des Conseil des Arts et des Lettres du Québec.

Freier Eintritt Dienstag bis Samstag von 14 bis 18 Uhr

Termine:

– Donnerstag, 21. September um 18 Uhr: Treffen mit den Künstlern und Vernissage.

– Samstag, 23. September, 16 Uhr: Vortrag von Paul Ardenne über das Werk von Couturier Lafargue.

Reservierungen werden beim Forum unter vandaele@man-leforum.fr oder 02 35 03 40 31 empfohlen

