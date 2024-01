CINÉ DÉBAT : FILM NOTRE PART SAUVAGE 48 rue Sainte Cécile Mirecourt, jeudi 18 janvier 2024.

Mirecourt Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Jeudi 2024-01-18 14:00:00

fin : 2024-01-18

Ciné débat : Film Notre Part Sauvage.

En présence du réalisateur Jean-Pierre VALENTIN.

Synopsis : Le loup est de retour. Alors des éleveurs victimes de prédations s’alarment à juste titre et les esprits s’échauffent. Mais finalement le loup n’arrive t-il pas à point nommé, à l’heure ou la place de la nature, du sauvage, doit être réévaluée? Philosophes et anthropologues, environnementalistes et bergers, nous aident à discerner les enjeux, à nous tenir au chevet des bois et des bêtes, mais aussi nous engagent à raisonner sur nos relations avec le monde agricole, nos habitudes de consommation, notre rapport à l’altérité.Tout public

48 rue Sainte Cécile Cinéma le Rio

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est cinemario@ccmirecourtdompaire.fr



