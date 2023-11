CONCERT DES ÉLÈVES DE CE2 DE L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE 48 rue Sainte Cécile Mirecourt, 9 décembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Premier concert des élèves de CE2 et leurs enseignants de l’école municipale de musique et de l’école municipale de musique et de l’école Simone Veil.

Cinéma le Rio.. Tout public

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

48 rue Sainte Cécile Cinéma le Rio

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



First concert by CE2 pupils and their teachers from the municipal music school and the municipal music school and the Simone Veil school.

Cinéma le Rio.

Primer concierto de los alumnos del CE2 y sus profesores de la escuela municipal de música y de la escuela municipal de música y de la escuela Simone Veil.

Cinéma le Rio.

Erstes Konzert der Drittklässler und ihrer Lehrer der städtischen Musikschule und der städtischen Musikschule und der Schule Simone Veil.

Kino Le Rio.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT MIRECOURT