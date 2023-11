CINÉ DÉBAT : COMME UNE LOUVE 48 rue Sainte Cécile Mirecourt, 4 décembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

Ciné débat : Comme une louve.

Échanges à l’issue de la projection avec les personnes présentes du secours catholique. Tout public

Lundi 2023-12-04 19:30:00 fin : 2023-12-04 . 4 EUR.

48 rue Sainte Cécile Cinéma le Rio

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Film debate: Comme une louve.

Discussion after the screening with members of the Catholic Relief Services

Debate sobre la película: Comme une louve.

Debate tras la proyección con las personas presentes del Catholic Relief Services

Ciné débat: Comme une louve (Wie eine Wölfin).

Austausch im Anschluss an die Filmvorführung mit den anwesenden Personen der katholischen Hilfsorganisation

