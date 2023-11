CINÉ DÉBAT : DIVERTIMENTO 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Catégories d’Évènement: Mirecourt

Vosges CINÉ DÉBAT : DIVERTIMENTO 48 rue Sainte Cécile Mirecourt, 20 novembre 2023, Mirecourt. Mirecourt,Vosges Ciné débat : Divertimento.

En présence de la réalisatrice Marie-Castille Mention-Schaar.. Tout public

Lundi 2023-11-20 16:30:00 fin : 2023-11-20 . 5.5 EUR.

48 rue Sainte Cécile Cinéma Le Rio

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



Ciné débat : Divertimento.

With director Marie-Castille Mention-Schaar. Debate cinematográfico: Divertimento.

En presencia de la directora Marie-Castille Mention-Schaar. Filmgespräch: Divertimento.

