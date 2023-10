CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON : GALA D’OUVERTURE CONCERT VIOLON PIANO 48 rue Sainte Cécile Mirecourt, 4 novembre 2023, Mirecourt.

Mirecourt,Vosges

7ème Concours International de Violon : Concert d’ouverture : Duo Violon/Piano

Gala d’ouverture par Qingzhu Weng, gagnant de l’édition précédente du concours, et Slava Guerchovitch, gagnant de la dernière édition du Concours International de Piano d’Épinal.

Leur programme :

Mozart – Sonate n° 18 en Sol Majeur KV301

Ravel – Sonate n° 2 en Sol Majeur M77

Prokofiev – Sonate n° 2 en Ré Majeur Op. 94a

Ravel – Tzigane

Renseignement et réservation à l’Office de Tourisme de Mirecourt et ses Environs. Tout public

Samedi 2023-11-04 20:30:00 fin : 2023-11-04 . .

48 rue Sainte Cécile Cinéma le Rio

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est



7th International Violin Competition: Opening concert: Violin/Piano Duo

Opening gala by Qingzhu Weng, winner of the previous edition of the competition, and Slava Guerchovitch, winner of the last edition of the Épinal International Piano Competition.

Their program:

Mozart? Sonata No. 18 in G Major KV301

Ravel ? Sonata No. 2 in G Major M77

Prokofiev ? Sonata No. 2 in D Major Op. 94a

Ravel ? Tzigane

Information and booking at the Tourist Office of Mirecourt and Surroundings

7º Concurso Internacional de Violín: Concierto inaugural: Dúo Violín/Piano

Gala inaugural a cargo de Qingzhu Weng, ganador de la última edición del concurso, y Slava Guerchovitch, ganador de la última edición del Concurso Internacional de Piano de Épinal.

Su programa:

Mozart ? Sonata nº 18 en sol mayor KV301

Ravel ? Sonata nº 2 en sol mayor M77

Prokofiev ? Sonata nº 2 en Re Mayor Op. 94a

Ravel ? Tzigane

Información y reservas en la Oficina de Turismo de Mirecourt y Alrededores

7. Internationaler Violinwettbewerb: Eröffnungskonzert: Duo Violine/Piano

Eröffnungsgala von Qingzhu Weng, Gewinner des letzten Wettbewerbs, und Slava Guerchovitch, Gewinner des letzten Internationalen Klavierwettbewerbs in Épinal.

Ihr Programm :

Mozart ? Sonate Nr. 18 in G-Dur KV301

Ravel ? Sonate Nr. 2 in G-Dur M77

Prokofjew ? Sonate Nr. 2 in D-Dur Op. 94a?

Ravel ? Tzigane

Informationen und Reservierungen beim Office de Tourisme de Mirecourt et ses Environs (Fremdenverkehrsamt von Mirecourt und Umgebung)

