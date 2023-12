CONFÉRENCE – LE RÔLE DU 1ER CORPS AÉRIEN FRANÇAIS DANS LES COMBATS DE LA LIBÉRATION 48 Rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’Évènement: Saint-Dié-des-Vosges

CONFÉRENCE – LE RÔLE DU 1ER CORPS AÉRIEN FRANÇAIS DANS LES COMBATS DE LA LIBÉRATION 48 Rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges, 22 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-22 17:15:00

fin : 2023-12-22 Animée par Nicolas de Lemos, historien de l’aviation militaire, la conférence aura pour thème « Le rôle du 1er corps aérien français dans les combats de la Libération »..

Animée par Nicolas de Lemos, historien de l'aviation militaire, la conférence aura pour thème « Le rôle du 1er corps aérien français dans les combats de la Libération ». Tout public 0 EUR.

48 Rue Saint-Charles

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

