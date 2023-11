SPECTACLE : LES VOYAGES EXTRAORDINAIRES DE KYOBO L’INTRÉPIDE 48 Rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges, 17 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Si l’association Budé est connue pour organiser régulièrement des conférences, c’est cette fois-ci un spectacle qu’elle propose, adapté de trois contes.

Plusieurs thèmes seront abordés, comme les rites de passages de l’adolescence à l’âge adulte, les relations homme-femme, le mensonge, la vie, la mort, l’amour, la haine ou encore la jalousie.

Ce spectacle, est accessible aux enfants dès l’âge de 7 ans. Il est mis en musique par Martin Koenig avec un accompagnement à la guitare et au violoncelle.. Enfants

Vendredi 2023-11-17 17:15:00 fin : 2023-11-17 18:30:00. 0 EUR.

48 Rue Saint-Charles Lycée Jules Ferry

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



While the Budé association is well known for its regular conferences, this time it is offering a show, adapted from three tales.

A number of themes will be addressed, including the rites of passage from adolescence to adulthood, male-female relationships, lies, life, death, love, hatred and jealousy.

The show is suitable for children aged 7 and over. It is set to music by Martin Koenig, accompanied by guitar and cello.

La asociación Budé es conocida por organizar periódicamente conferencias, pero esta vez presenta un espectáculo, adaptación de tres cuentos.

Se abordarán diversos temas, como los ritos de paso de la adolescencia a la edad adulta, las relaciones hombre-mujer, la mentira, la vida, la muerte, el amor, el odio y los celos.

El espectáculo está dirigido a niños a partir de 7 años. La música es de Martin Koenig, con acompañamiento de guitarra y violonchelo.

Die Budé Association ist bekannt dafür, regelmäßig Vorträge zu organisieren, doch dieses Mal bietet sie eine Aufführung von drei Märchen an.

Es werden Themen wie Übergangsrituale von der Jugend zum Erwachsenenalter, Beziehungen zwischen Mann und Frau, Lügen, Leben, Tod, Liebe, Hass und Eifersucht behandelt.

Das Stück ist für Kinder ab 7 Jahren geeignet. Es wird von Martin Koenig mit Gitarren- und Cellobegleitung vertont.

Mise à jour le 2023-11-07 par OT SAINT DIE DES VOSGES