Conférence Spatiale – Le voyage dans l’univers et ses échelles 48 Rue Raspail Saint-Quentin, jeudi 25 janvier 2024.

Saint-Quentin Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 17:00:00

fin : 2024-01-25 19:00:00

Débutez 2024 en beauté avec la conférence d’Alice Thomas du CNES chez Elis’Astro le 25 janvier, 17h à ELISA Aerospace. Ouverte à tous, plongez dans l’univers passionnant de l’espace. Entrée libre, réservez via Instagram (@elisastro_hdf) ou mail. Ne manquez pas le livre dédicacé par Alice Thomas !

Et si on commençait bien 2024 en programmant tous dans nos agenda une super conférence avec Alice Thomas (venue du CNES et même peut être de l’espace), organisée par Elis’Astro le 25 janvier prochain à 17h dans l’amphi rez-de-chaussé d’ELISA Aerospace.

Étudiant ou non à ELISA, vous avez la possibilité d’assister à cette belle conférence gratuitement, et vous pouvez même nous envoyer un mail ou nous contacter sur instagram (@elisastro_hdf) pour nous prévenir de votre venue (ou pour des renseignements sur le beau livre d’Alice Thomas que toute l’association vous recommande, et que notre merveilleuse conférencière pourra vous dédicacer avec plaisir )

À très vite ! 2024 sera riche en astronomie !

48 Rue Raspail

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France elisastro02@gmail.com



