Prohibido Biarritz Jazz Club – Woknote 48 Rue Luis Mariano Biarritz, 4 décembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Jazz Live au Prohibido Biarritz : Reprise des standard du jazz, guitare et harmonica autour de Djémila.

C’est toujours la passion du Jazz aux Docks de Biarritz.

Une décoration incroyable des planches de qualité ! un endroit cosy pour pour un speakeasy entre amis.

L’esprit du Jazz saura vous séduire.

Coupe offerte à votre arrivée!!

Cocktails et restauration sur place ( en supplément) ..

48 Rue Luis Mariano Prohibido

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Jazz Live at Prohibido Biarritz: jazz standards, guitar and harmonica around Djémila.

The passion for jazz is still alive at Les Docks de Biarritz.

Incredible decor, quality soundboards, a cosy spot for a speakeasy with friends.

The spirit of Jazz will seduce you.

Free cup on arrival!

Cocktails and catering on site (extra charge).

Jazz en directo en Prohibido Biarritz: estándares de jazz, guitarra y armónica con Djémila.

Siempre hay pasión por el jazz en Les Docks de Biarritz.

Decoración increíble y cajas de resonancia de calidad. Un lugar acogedor para una velada con amigos.

El espíritu del jazz le conquistará.

¡Copa gratis a la llegada!

Cócteles y catering in situ (cargo adicional).

Jazz Live im Prohibido Biarritz: Wiederaufnahme der Jazzstandards, Gitarre und Mundharmonika um Djémila.

Im Docks von Biarritz ist die Leidenschaft für den Jazz ungebrochen.

Eine unglaubliche Dekoration und hochwertige Platten! Ein gemütlicher Ort für eine Speakeasy mit Freunden.

Der Geist des Jazz wird Sie verführen.

Bei Ihrer Ankunft erhalten Sie einen kostenlosen Becher!

Cocktails und Essen vor Ort (gegen Aufpreis).

