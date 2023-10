Prohibido Biarritz Jazz Club – Jam Session avec Juliana Olm 48 Rue Luis Mariano Biarritz, 30 novembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Jam Session avec Juliana Olm

Scène ouverte aux artistes

Cocktails et restauration sur place ( en supplément) ..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . .

48 Rue Luis Mariano Prohibido

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Jam Session with Juliana Olm

Open stage for artists

Cocktails and on-site catering (extra charge).

Jam Session con Juliana Olm

Escenario abierto para artistas

Cócteles y catering in situ (cargo adicional).

Jam Session mit Juliana Olm

Offene Bühne für Künstler

Cocktails und Essen vor Ort ( gegen Aufpreis) .

