Prohibido Biarritz Jazz Club – Easy Peasy 48 Rue Luis Mariano Biarritz, 25 novembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Easy Peasy, Ils reviennent encore, devant le succès rencontré !

Swing, Bossa, Bolero, sur du Jazz Manouche, ça bouge sur les mains expertes de nos guitaristes de rêve accompagnés de contrebasse et trompette, c’est selon !

Cocktails et restauration sur place ( en supplément) ..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

48 Rue Luis Mariano Prohibido

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Easy Peasy, they’re back again, given their success!

Swing, Bossa, Bolero, gypsy jazz, it’s all on the expert hands of our dream guitarists, accompanied by double bass and trumpet, as the case may be!

Cocktails and on-site catering (extra charge).

Easy Peasy, vuelven otra vez, ¡y todo el éxito que han tenido!

Swing, Bossa, Bolero, sobre jazz gitano, se mueve sobre las manos expertas de nuestros guitarristas de ensueño acompañados de contrabajo y trompeta, ¡depende!

Cócteles y catering en el lugar (cargo extra).

Easy Peasy, Sie kommen wieder, angesichts des Erfolgs!

Swing, Bossa, Bolero, Gypsy Jazz, es geht rund an den erfahrenen Händen unserer Traumgitarristen, die von Kontrabass und Trompete begleitet werden, je nachdem!

Cocktails und Essen vor Ort ( gegen Aufpreis) .

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Biarritz