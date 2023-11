Prohibido Biarritz Jazz Club – Sweet Vibes 48 Rue Luis Mariano Biarritz, 24 novembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Neli Atanasova au chant, une voix, du blues. James Marceddu à la basse et Christophe Barennes au clavier.

Fermez les yeux et vous chavirez dans l’ambiance piano d’un bar new-yorkais.

Concert à 19h30.

Cocktails et planches à partager dès 18h30.

Jazz Live au Prohibido Biarritz

C’est toujours la passion du Jazz aux Docks de Biarritz.

Une décoration incroyable des planches de qualité ! un endroit cosy pour pour un speakeasy entre amis.

L’esprit du Jazz saura vous séduire.

Cocktails et restauration sur place (en supplément) ..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

48 Rue Luis Mariano Prohibido

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Neli Atanasova on vocals, one voice, blues. James Marceddu on bass and Christophe Barennes on keyboard.

Close your eyes and you’ll be swept away by the piano ambience of a New York bar.

Concert at 7.30pm.

Cocktails and platters to share from 6.30pm.

Jazz Live at Prohibido Biarritz

The passion for jazz is still alive at Les Docks de Biarritz.

Incredible decor, top-quality boards, a cosy spot for a speakeasy with friends.

The spirit of Jazz will seduce you.

Cocktails and catering on site (extra charge).

Neli Atanasova a la voz, voz y blues. James Marceddu al bajo y Christophe Barennes al teclado.

Cierre los ojos y se dejará llevar por el ambiente pianístico de un bar neoyorquino.

Concierto a las 19.30 h.

Cócteles y platos para compartir a partir de las 18.30 h.

Jazz en directo en Prohibido Biarritz

El jazz sigue siendo la pasión en Les Docks de Biarritz.

Decoración increíble, tablas de primera calidad… Un lugar acogedor para un speakeasy entre amigos.

El espíritu del jazz le conquistará.

Cócteles y catering in situ (cargo adicional).

Neli Atanasova am Gesang, eine Stimme, Blues. James Marceddu am Bass und Christophe Barennes am Keyboard.

Schließen Sie die Augen und Sie fallen in die Piano-Atmosphäre einer New Yorker Bar.

Konzert um 19.30 Uhr.

Cocktails und Bretter zum Teilen ab 18:30 Uhr.

Live-Jazz im Prohibido Biarritz

Im Les Docks de Biarritz wird immer leidenschaftlich Jazz gespielt.

Eine unglaubliche Dekoration, hochwertige Bretter! Ein gemütlicher Ort für eine Speakeasy mit Freunden.

Der Geist des Jazz wird Sie verführen.

Cocktails und Essen vor Ort (gegen Aufpreis) .

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Biarritz