Le Winners’ trio, c’est tout d’abord et surtout Daniel Subrechicot le pianiste de l’Hôtel du Palais, chef d’orchestre et arrangeur qui jouera ce soir accompagné de ses deux amis musiciens, basse et batterie.

Au programme Jazz Bossa-Nova et un enchainement de classiques français et anglais et musiques de film.

Concert à 19h30.

Cocktails, assiettes et planches à partager dés 18h30.

Jazz Live au Prohibido Biarritz

C’est toujours la passion du Jazz aux Docks de Biarritz.

Une décoration incroyable des planches de qualité ! un endroit cosy pour pour un speakeasy entre amis.

L’esprit du Jazz saura vous séduire.

Cocktails et restauration sur place (en supplément) ..

The Winners? trio is first and foremost Daniel Subrechicot, pianist, conductor and arranger from the Hôtel du Palais, who will be playing this evening accompanied by his two musician friends, bass and drums.

The program includes Bossa-Nova jazz and a sequence of French and English classics and film music.

Concert at 7:30pm.

Cocktails, plates and planks to share from 6:30pm.

Jazz Live at Prohibido Biarritz

The passion for jazz is still alive at Les Docks de Biarritz.

Incredible decor, top-quality boards and a cosy spot for a speakeasy with friends.

The spirit of Jazz will seduce you.

Cocktails and catering on site (extra charge).

El trío Winners? es ante todo Daniel Subrechicot, pianista del Hôtel du Palais, director de orquesta y arreglista, que tocará esta noche acompañado por sus dos amigos músicos, bajo y batería.

El programa incluye jazz Bossa-Nova y una sucesión de clásicos franceses e ingleses y música de cine.

Concierto a las 19.30 h.

Cócteles, platos y fuentes para compartir a partir de las 18.30 h.

Jazz en directo en Prohibido Biarritz

El jazz sigue siendo la pasión en Les Docks de Biarritz.

Increíblemente decorado, con tablones de calidad, un lugar acogedor para un speakeasy entre amigos.

El espíritu del jazz le conquistará.

Cócteles y catering in situ (cargo adicional).

Das Winners? Trio, das ist vor allem Daniel Subrechicot, der Pianist des Hôtel du Palais, Dirigent und Arrangeur, der heute Abend mit seinen beiden Musikerfreunden, Bass und Schlagzeug, auftritt.

Auf dem Programm stehen Bossa-Nova-Jazz und eine Abfolge von französischen und englischen Klassikern und Filmmusik.

Konzert um 19.30 Uhr.

Cocktails, Teller und Bretter zum Teilen ab 18:30 Uhr.

Live-Jazz im Prohibido Biarritz

In Les Docks de Biarritz wird immer noch leidenschaftlich Jazz gespielt.

Eine unglaubliche Dekoration, hochwertige Platten und ein gemütlicher Ort für ein Speakeasy mit Freunden.

Der Geist des Jazz wird Sie verführen.

Cocktails und Essen vor Ort (gegen Aufpreis) .

