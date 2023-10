Prohibido Biarritz Jazz Club – Jean-Marie Ecay et Iparralde 48 Rue Luis Mariano Biarritz, 10 novembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Jean-Marie Ecay, guitariste de renom et le trio Iparralde, Pascal Segala (batterie) et Laurent Chavoit (contrebasse et basse électrique) pour un concert au top et de superbes impros dont ils ont le secret pour des reprises jazz rock.

Concert à 19h30.

Cocktails, assiettes et planches à partager dés 18h30.

Jazz Live au Prohibido Biarritz

C’est toujours la passion du Jazz aux Docks de Biarritz.

Une décoration incroyable des planches de qualité ! un endroit cosy pour pour un speakeasy entre amis.

L’esprit du Jazz saura vous séduire.

Cocktails et restauration sur place (en supplément) ..

2023-11-10 fin : 2023-11-10 . EUR.

48 Rue Luis Mariano Prohibido

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Renowned guitarist Jean-Marie Ecay and the Iparralde trio, Pascal Segala (drums) and Laurent Chavoit (double bass and electric bass) for a top-notch concert and superb impros, the secret of their jazz-rock covers.

Concert at 7.30pm.

Cocktails, plates and planks to share from 6.30pm.

Jazz Live at Prohibido Biarritz

The passion for jazz is still alive at Les Docks de Biarritz.

Incredible decor, top-quality boards and a cosy spot for a speakeasy with friends.

The spirit of Jazz will seduce you.

Cocktails and catering on site (extra charge).

El célebre guitarrista Jean-Marie Ecay y el trío Iparralde, Pascal Segala (batería) y Laurent Chavoit (contrabajo y bajo eléctrico) ofrecen un concierto de alto nivel con las magníficas versiones de jazz-rock que les han hecho famosos.

Concierto a las 19.30 h.

Cócteles, platos y bandejas para compartir a partir de las 18.30 h.

Jazz en directo en Prohibido Biarritz

El jazz sigue siendo la pasión en Les Docks de Biarritz.

Increíblemente decorado, con tablas de primera calidad, es un lugar acogedor para un speakeasy entre amigos.

El espíritu del jazz le conquistará.

Cócteles y catering in situ (cargo adicional).

Jean-Marie Ecay, ein renommierter Gitarrist, und das Trio Iparralde, Pascal Segala (Schlagzeug) und Laurent Chavoit (Kontrabass und E-Bass) für ein Top-Konzert und großartige Improvisationen, deren Geheimnis sie für Jazz-Rock-Coverversionen kennen.

Konzert um 19.30 Uhr.

Cocktails, Teller und Bretter zum Teilen ab 18:30 Uhr.

Live-Jazz im Prohibido Biarritz

In Les Docks de Biarritz wird immer noch leidenschaftlich Jazz gespielt.

Eine unglaubliche Dekoration, hochwertige Platten und ein gemütlicher Ort für ein Speakeasy mit Freunden.

Der Geist des Jazz wird Sie verführen.

Cocktails und Essen vor Ort (gegen Aufpreis) .

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Biarritz