Prohibido Biarritz Jazz Club – Tiger Rose 48 Rue Luis Mariano Biarritz, 9 novembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Deux « look » affirmés, deux voix puissantes parfaitement accordées sur un blues parfait et des compositions originales.

Loretta contrebasse et harmonica, Mig guitares sèches (oui, plusieurs guitares !).

Mississippi Blues et Detroit Boogie sont enchaînés, secoués, adaptés par ce duo surprenant, original et magnifique qui vous promet une soirée qui bouge, rythme votre pouls sur leur son magique. De la joie au Prohibido !

Concert à 19h30.

Cocktails, assiettes et planches à partager dés 18h30.

Jazz Live au Prohibido Biarritz

C’est toujours la passion du Jazz aux Docks de Biarritz.

Une décoration incroyable des planches de qualité ! un endroit cosy pour pour un speakeasy entre amis.

L’esprit du Jazz saura vous séduire.

Cocktails et restauration sur place (en supplément) ..

48 Rue Luis Mariano Prohibido

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Two assertive looks, two powerful voices perfectly attuned to perfect blues and original compositions.

Loretta double bass and harmonica, Mig dry guitars (yes, several guitars!).

Mississippi Blues and Detroit Boogie are chained, shaken and adapted by this surprising, original and magnificent duo, who promise you an evening that’ll get your pulse racing to their magical sound. Joy at Prohibido!

Concert at 7.30pm.

Cocktails, plates and planks to share from 6.30pm.

Jazz Live at Prohibido Biarritz

The passion for jazz is still alive at Les Docks de Biarritz.

Incredible decor, top-quality boards and a cosy spot for a speakeasy with friends.

The spirit of Jazz will seduce you.

Cocktails and catering on site (extra charge).

Dos miradas asertivas, dos voces poderosas perfectamente compenetradas para un blues perfecto y composiciones originales.

Loretta contrabajo y armónica, Mig guitarras secas (¡sí, varias guitarras!).

Mississippi Blues y Detroit Boogie se engarzan, se agitan y se adaptan gracias a este dúo sorprendente, original y magnífico, que te promete una velada que te acelerará el pulso con su mágico sonido. ¡Alegría en el Prohibido!

Concierto a las 19:30 h.

Cócteles, platos y fuentes para compartir a partir de las 18.30 h.

Jazz en directo en Prohibido Biarritz

El jazz sigue siendo la pasión en Les Docks de Biarritz.

Increíblemente decorado, con tablones de calidad, un lugar acogedor para un speakeasy entre amigos.

El espíritu del jazz le conquistará.

Cócteles y catering in situ (cargo adicional).

Zwei selbstbewusste « Looks », zwei kraftvolle Stimmen, die perfekt auf einen perfekten Blues und Originalkompositionen abgestimmt sind.

Loretta Kontrabass und Mundharmonika, Mig Trockengitarren (ja, mehrere Gitarren!).

Mississippi Blues und Detroit Boogie werden von diesem überraschenden, originellen und wunderschönen Duo aneinandergereiht, geschüttelt und angepasst. Sie versprechen Ihnen einen Abend, der sich bewegt, Ihren Puls zu ihrem magischen Sound rhythmisiert. Freude im Prohibido!

Konzert um 19.30 Uhr.

Cocktails, Teller und Bretter zum Teilen ab 18:30 Uhr.

Live-Jazz im Prohibido Biarritz

In Les Docks de Biarritz wird immer noch leidenschaftlich Jazz gespielt.

Eine unglaubliche Dekoration, hochwertige Platten, ein gemütlicher Ort für eine Speakeasy mit Freunden.

Der Geist des Jazz wird Sie verführen.

Cocktails und Essen vor Ort (gegen Aufpreis) .

