Prohibido Biarritz Jazz Club – Biper swing 48 Rue Luis Mariano Biarritz, 4 novembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Vous avez dit « Quartet Jazz Manouche » ?

Nul besoin d’être jazzophile averti pour accéder au plaisir et apprécier ces quatre musiciens concentrés, au sommet du partage de leur art.

Concert à 19h30.

Cocktails & planches dés 18h30.

Jazz Live au Prohibido Biarritz

C’est toujours la passion du Jazz aux Docks de Biarritz.

Une décoration incroyable des planches de qualité ! un endroit cosy pour pour un speakeasy entre amis.

L’esprit du Jazz saura vous séduire.

Cocktails et restauration sur place (en supplément) ..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

48 Rue Luis Mariano Prohibido

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Did you say « Quartet Jazz Manouche »?

You don’t have to be a jazzophile to enjoy these four concentrated musicians at the peak of their art.

Concert at 7.30pm.

Cocktails & platters from 6.30pm.

Jazz Live at Prohibido Biarritz

The passion for jazz is still alive at Les Docks de Biarritz.

Incredible decor, top-quality boards and a cosy spot for a speakeasy with friends.

The spirit of Jazz will seduce you.

Cocktails and catering on site (extra charge).

¿Ha dicho « Gypsy Jazz Quartet »?

No hace falta ser un jazzófilo para disfrutar de estos cuatro músicos concentrados en la cima de su arte.

Concierto a las 19.30 h.

Cócteles y platos a partir de las 18.30 h.

Jazz en directo en Prohibido Biarritz

La pasión por el jazz sigue viva en Les Docks de Biarritz.

Decoración increíble, tablas de primera calidad… Un lugar acogedor para un speakeasy entre amigos.

El espíritu del jazz le conquistará.

Cócteles y catering in situ (cargo adicional).

Sie haben « Gypsy-Jazz-Quartett » gesagt?

Sie müssen kein erfahrener Jazzliebhaber sein, um diese vier konzentrierten Musiker auf dem Höhepunkt des Teilens ihrer Kunst zu genießen.

Konzert um 19:30 Uhr.

Cocktails & Bretter ab 18:30 Uhr.

Live-Jazz im Prohibido Biarritz

Im Les Docks de Biarritz wird noch immer leidenschaftlich Jazz gespielt.

Eine unglaubliche Dekoration und hochwertige Platten! Ein gemütlicher Ort für eine Speakeasy mit Freunden.

Der Geist des Jazz wird Sie verführen.

Cocktails und Essen vor Ort (gegen Aufpreis) .

