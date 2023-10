Prohibido Biarritz Jazz Club – Saxycrooner Quartet 48 Rue Luis Mariano Biarritz, 3 novembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Ils reviennent !

Saxycrooner en QUARTET le 03/11, Swing façon crooner, dose d’humour garantie pour des reprises de standards américains chantés en anglais ou en français…

…et aussi des hommages à nos nationaux, Boris Vian, Claude Nougaro, Henri Salvador, Sacha Distel ou encore Moustache !

Concert à 19h30.

Cocktails & restauration dés 18h30.

Jazz Live au Prohibido Biarritz

C’est toujours la passion du Jazz aux Docks de Biarritz.

Une décoration incroyable des planches de qualité ! un endroit cosy pour pour un speakeasy entre amis.

L’esprit du Jazz saura vous séduire.

Cocktails et restauration sur place (en supplément) ..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

48 Rue Luis Mariano Prohibido

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



They’re back!

Saxycrooner in QUARTET on 03/11, crooner-style swing, a guaranteed dose of humor for covers of American standards sung in English or French…

…as well as tributes to our national heroes, Boris Vian, Claude Nougaro, Henri Salvador, Sacha Distel and Moustache!

Concert at 7:30pm.

Cocktails & catering from 6.30pm.

Jazz Live at Prohibido Biarritz

The passion for jazz is still alive at Les Docks de Biarritz.

Incredible decor, quality soundboards and a cosy spot for a speakeasy with friends.

The spirit of Jazz will seduce you.

Cocktails and catering on site (extra charge).

¡Han vuelto!

Saxycrooner en CUARTETO el 03/11, swing al estilo crooner, dosis de humor garantizada para versiones de estándares americanos cantados en inglés o francés…

…así como homenajes a nuestros héroes nacionales, Boris Vian, Claude Nougaro, Henri Salvador, Sacha Distel y Moustache

Concierto a las 19.30 h.

Cóctel y catering a partir de las 18.30 h.

Jazz en directo en Prohibido Biarritz

La pasión por el jazz sigue viva en Les Docks de Biarritz.

Decoración increíble, cajas de resonancia de calidad… Un lugar acogedor para un speakeasy entre amigos.

El espíritu del jazz le conquistará.

Cócteles y catering in situ (cargo adicional).

Sie kommen wieder!

Saxycrooner als QUARTET am 03.11.2011, Swing im Crooner-Stil, eine garantierte Dosis Humor für Coverversionen amerikanischer Standards, die auf Englisch oder Französisch gesungen werden…

…und auch Hommagen an unsere Nationalhelden, Boris Vian, Claude Nougaro, Henri Salvador, Sacha Distel oder Moustache!

Konzert um 19.30 Uhr.

Cocktails und Essen ab 18:30 Uhr.

Live-Jazz im Prohibido Biarritz

In Les Docks de Biarritz wird immer noch leidenschaftlich Jazz gespielt.

Eine unglaubliche Dekoration, hochwertige Bretter! Ein gemütlicher Ort für eine Speakeasy mit Freunden.

Der Geist des Jazz wird Sie verführen.

Cocktails und Essen vor Ort (gegen Aufpreis) .

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Biarritz