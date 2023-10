Prohibido Biarritz Jazz Club – Iker Piris and His Dual Electras 48 Rue Luis Mariano Biarritz, 2 novembre 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Iker, artiste espagnol de Tolosa, guitariste autodidacte puis diplômé du Conservatoire Supérieur de Musique du Pays basque,de retour à Biarritz avec Abdel à la contrebasse et Andy à la batterie.

Iker chante, rythme, swingue, fait décoller les notes comme dans « Let me in » qui prend un petit air de rock des années 60.

Un jeudi électrique au Prohibido.

Concert à 19h30, cocktails, planches et assiettes à partager dés 18h30.

Jazz Live au Prohibido Biarritz

C’est toujours la passion du Jazz aux Docks de Biarritz.

Une décoration incroyable des planches de qualité ! un endroit cosy pour pour un speakeasy entre amis.

L’esprit du Jazz saura vous séduire.

Cocktails et restauration sur place (en supplément) ..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 . EUR.

48 Rue Luis Mariano Prohibido

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Iker, a Spanish artist from Tolosa, self-taught guitarist and graduate of the Conservatoire Supérieur de Musique du Pays Basque, is back in Biarritz with Abdel on double bass and Andy on drums.

Iker sings, rhythms, swings, gets the notes off the ground, as in « Let me in », which takes on a 60s rock feel.

An electric Thursday at Prohibido.

Concert at 7.30pm, cocktails, platters and plates to share from 6.30pm.

Jazz Live at Prohibido Biarritz

The passion for jazz is still alive at Les Docks de Biarritz.

Incredible decor, top-quality boards and a cosy spot for a speakeasy with friends.

The spirit of Jazz will seduce you.

Cocktails and catering on site (extra charge).

Iker, artista español de Tolosa, guitarrista autodidacta y diplomado por el Conservatorio Superior de Música del País Vasco, vuelve a Biarritz con Abdel al contrabajo y Andy a la batería.

Iker canta, ritma, se balancea y hace que las notas despeguen, como en « Déjame entrar », que adquiere un aire de rock de los años 60.

Un jueves eléctrico en Prohibido.

Concierto a las 19.30 h, cócteles, fuentes y platos para compartir a partir de las 18.30 h.

Jazz en directo en Prohibido Biarritz

La pasión por el jazz sigue viva en Les Docks de Biarritz.

Increíblemente decorado, con tablones de calidad, un lugar acogedor para un speakeasy entre amigos.

El espíritu del jazz le conquistará.

Cócteles y catering in situ (cargo adicional).

Iker, ein spanischer Künstler aus Tolosa, autodidaktischer Gitarrist und Absolvent des Conservatoire Supérieur de Musique du Pays Basque, ist mit Abdel am Kontrabass und Andy am Schlagzeug nach Biarritz zurückgekehrt.

Iker singt, rhythmisiert, swingt und lässt die Noten abheben, wie in « Let me in », das einen Hauch von Rock aus den 60er Jahren bekommt.

Ein elektrischer Donnerstag im Prohibido.

Konzert um 19.30 Uhr, Cocktails, Bretter und Teller zum Teilen ab 18.30 Uhr.

Live-Jazz im Prohibido Biarritz

In den Docks von Biarritz wird immer noch leidenschaftlich Jazz gespielt.

Eine unglaubliche Dekoration, hochwertige Platten und ein gemütlicher Ort für eine Speakeasy mit Freunden.

Der Geist des Jazz wird Sie verführen.

Cocktails und Essen vor Ort (gegen Aufpreis) .

