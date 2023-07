Prohibido Biarritz Jazz Club 48 Rue Luis Mariano Biarritz, 24 août 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

« Jam Session avec Juliana olm Trio

Un trio enthousiaste, Hervé à la batterie et Nicolas le bassiste entourent Juliana, musicienne et chanteuse pour un renewal de Bossa Nova, de chansons françaises et de Pop , sans oublier des compos et des reprises de Jazz Latino.

Fermez les yeux et vous retrouverez le timbre des grandes voix du Jazz et des chanteuses qui ont le talent de prêter leur voix à tous les styles.

Jazz Live au Prohibido Biarritz

C’est toujours la passion du Jazz aux Docks de Biarritz.

Une décoration incroyable des planches de qualité ! un endroit cosy pour pour un speakeasy entre amis.

L’esprit du Jazz saura vous séduire.

Coupe offerte à votre arrivée!!

Cocktails et restauration sur place ( en supplément) ..

2023-08-24 fin : 2023-08-24 . EUR.

48 Rue Luis Mariano Prohibido

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Jam Session with Juliana olm Trio

An enthusiastic trio, Hervé on drums and Nicolas on bass, surround Juliana, musician and singer, for a renewal of Bossa Nova, French songs and Pop, not forgetting Latino Jazz compositions and covers.

Close your eyes and you’ll find the timbre of the great jazz voices and singers with the talent to lend their voices to all styles.

Jazz Live at Prohibido Biarritz

The passion for jazz continues at Les Docks de Biarritz.

Incredible decor, quality soundboards and a cosy spot for a speakeasy with friends.

The spirit of Jazz will seduce you.

Free cup on arrival!

Cocktails and catering on site (extra charge).

» Jam Session con Juliana olm Trio

Un trío entusiasta, Hervé a la batería y Nicolas al bajo, se une al músico y cantante Juliana para una renovación de la Bossa Nova, la canción francesa y el Pop, sin olvidar las composiciones y versiones de jazz latino.

Cierre los ojos y encontrará el timbre de las grandes voces y cantantes de jazz que tienen el talento de prestar su voz a todos los estilos.

Jazz en directo en Prohibido Biarritz

La pasión por el jazz sigue viva en Les Docks de Biarritz.

Increíblemente decorado, con cajas de resonancia de calidad, un lugar acogedor para una velada entre amigos.

El espíritu del Jazz le seducirá.

¡Copa gratis a la llegada!

Cócteles y catering in situ (cargo adicional).

« Jam Session » mit Juliana olm Trio

Ein enthusiastisches Trio, Hervé am Schlagzeug und Nicolas der Bassist umgeben Juliana, Musikerin und Sängerin, für einen Renewal von Bossa Nova, französischen Chansons und Pop , ohne Kompositionen und Coverversionen des Latin Jazz zu vergessen.

Schließen Sie die Augen und Sie werden das Timbre der großen Stimmen des Jazz und der Sängerinnen wiederfinden, die das Talent haben, ihre Stimme allen Stilen zu verleihen.

Live-Jazz im Prohibido Biarritz

In Les Docks de Biarritz ist Jazz immer noch eine Leidenschaft.

Eine unglaubliche Dekoration, hochwertige Bretter! Ein gemütlicher Ort für eine Speakeasy unter Freunden.

Der Geist des Jazz wird Sie verführen.

Bei Ihrer Ankunft erhalten Sie einen kostenlosen Becher!

Cocktails und Essen vor Ort (gegen Aufpreis).

Mise à jour le 2023-07-07 par OT Biarritz