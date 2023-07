Prohibido Biarritz Jazz Club 48 Rue Luis Mariano Biarritz, 17 août 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

« Jeudi Blues, concert Géraud Laurentin Trio Blues

Swing, l’énergie, Jazz, la pêche, Blues, les classiques. Les héros de Géraud qui ont bercé sa jeunesse sont Johnny Winter, Rory Gallager, Jimi Hendricks ou encore Eric Clapton, et ça vous donne les bases d’une soirée riche de ses reprises et compos originiales !

On se souvient de son premier groupe « Alcotest Blues Band » puis « Géraud Laurentin et les Guérisseurs ». Entre deux, de nombreuses collaborations avec les meilleurs de la Blues/Folks. Son dernier album « Don’t look up » vous mettra au parfum d

Jazz Live au Prohibido Biarritz

C’est toujours la passion du Jazz aux Docks de Biarritz.

Une décoration incroyable des planches de qualité ! un endroit cosy pour pour un speakeasy entre amis.

L’esprit du Jazz saura vous séduire.

48 Rue Luis Mariano Prohibido

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



« Thursday Blues, concert by Géraud Laurentin Trio Blues

Swing, the energy, Jazz, the peach, Blues, the classics. Géraud?s childhood heroes are Johnny Winter, Rory Gallager, Jimi Hendricks and Eric Clapton, and that sets the scene for an evening of covers and original compositions!

We all remember his first band, Alcotest Blues Band, followed by Géraud Laurentin et les Guérisseurs. In between, numerous collaborations with the best of the Blues/Folk scene. His latest album, « Don?t look up », will give you a taste of what’s to come

Jazz Live at Prohibido Biarritz

Les Docks de Biarritz is still passionate about jazz.

Incredible decor, quality soundboards and a cosy spot for a speakeasy with friends.

The spirit of Jazz will seduce you.

« Jueves de Blues », concierto de Géraud Laurentin Trio Blues

Swing, la energía, Jazz, el melocotón, Blues, los clásicos. Los héroes de la infancia de Géraud eran Johnny Winter, Rory Gallager, Jimi Hendricks y Eric Clapton, ¡y eso prepara el terreno para una velada de versiones y composiciones originales!

Todos recordamos su primer grupo, Alcotest Blues Band, al que siguió Géraud Laurentin et les Guérisseurs. Entre medias, ha colaborado con algunos de los mejores de la escena Blues/Folk. Su último álbum, « Don’t look up », te dará una idea de lo que está por venir

Jazz en directo en Prohibido Biarritz

La pasión por el jazz sigue viva en Les Docks de Biarritz.

Decoración increíble y cajas de resonancia de calidad. Un lugar acogedor para un speakeasy con amigos.

El espíritu del Jazz le seducirá.

« Jeudi Blues », Konzert Géraud Laurentin Trio Blues

Swing, die Energie, Jazz, der Pfirsich, Blues, die Klassiker. Gérauds Helden aus seiner Jugend sind Johnny Winter, Rory Gallager, Jimi Hendricks oder Eric Clapton, und das gibt Ihnen die Grundlage für einen Abend voller Coverversionen und Eigenkompositionen!

Man erinnert sich an seine erste Band « Alcotest Blues Band » und später an « Géraud Laurentin et les Guérisseurs ». Dazwischen zahlreiche Kollaborationen mit den Besten der Blues/Folks. Sein letztes Album « Don?t look up » wird Sie in den Bann ziehen

Live-Jazz im Prohibido Biarritz

In Les Docks de Biarritz ist Jazz immer noch eine Leidenschaft.

Eine unglaubliche Dekoration, hochwertige Platten und ein gemütlicher Ort für eine Speakeasy mit Freunden.

Der Geist des Jazz wird Sie verführen.

