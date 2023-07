Prohibido Biarritz Jazz Club 48 Rue Luis Mariano Biarritz, 13 juillet 2023, Biarritz.

Biarritz,Pyrénées-Atlantiques

Jeudi blues, Concert Easy Peasy

Jazz Manouche !!

Swing, Bossa, Bolero, sur du Jazz Manouche, ça bouge sur les mains expertes de nos guitaristes de rêve accompagnés de contrebasse et trompette »

Jazz Live au Prohibido Biarritz

C’est toujours la passion du Jazz aux Docks de Biarritz.

Une décoration incroyable des planches de qualité ! un endroit cosy pour pour un speakeasy entre amis.

L’esprit du Jazz saura vous séduire.

Cocktails et restauration sur place ( en supplément) ..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

48 Rue Luis Mariano Prohibido

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Jeudi blues, Concert Easy Peasy

Gypsy Jazz!

Swing, Bossa, Bolero, on Manouche Jazz, it moves on the expert hands of our dream guitarists accompanied by double bass and trumpet »

Jazz Live at Prohibido Biarritz

The passion for jazz continues at Les Docks de Biarritz.

Incredible decor, quality soundboards and a cosy spot for a speakeasy with friends.

The spirit of Jazz will seduce you.

Cocktails and catering on site (extra charge).

Jueves de blues, Concierto Easy Peasy

¡Jazz gitano!

Swing, Bossa, Bolero, sobre Manouche Jazz, se mueve sobre las manos expertas de nuestros guitarristas de ensueño acompañados por contrabajo y trompeta »

Jazz en directo en Prohibido Biarritz

La pasión por el jazz sigue viva en Les Docks de Biarritz.

Decoración increíble, cajas de resonancia de calidad, un lugar acogedor para un speakeasy con amigos.

El espíritu del jazz le conquistará.

Cócteles y catering in situ (cargo adicional).

Donnerstag Blues, Konzert Easy Peasy

Gypsy Jazz!!!

Swing, Bossa, Bolero, auf Gypsy Jazz, es bewegt sich auf den erfahrenen Händen unserer Traumgitarristen, die von Kontrabass und Trompete begleitet werden »

Live-Jazz im Prohibido Biarritz

Es ist immer noch die Leidenschaft des Jazz im Les Docks de Biarritz.

Eine unglaubliche Dekoration, Qualitätsbretter! Ein gemütlicher Ort für eine Speakeasy unter Freunden.

Der Geist des Jazz wird Sie verführen.

Cocktails und Essen vor Ort (gegen Aufpreis).

