SPECTACLE « ANUKI, UNE LECTURE DESSINÉE » 48 Rue Lucien Cassagne Carbonne, 6 janvier 2024, Carbonne.

Carbonne,Haute-Garonne

Le samedi 6 janvier à 18h30, dans le cadre du mois de la bande-dessinée avec Frédéric Maupomé, la médiathèque accueille le spectacle « Anuki, une lecture dessinée ». A partir de 6 ans.

2024-01-06 fin : 2024-01-06 . .

48 Rue Lucien Cassagne MÉDIATHÈQUE

Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie



On Saturday January 6 at 6:30pm, as part of Comic Strip Month with Frédéric Maupomé, the multimedia library will host the show « Anuki, une lecture dessinée ». Ages 6 and up

El sábado 6 de enero a las 18.30 h, en el marco del Mes del Cómic con Frédéric Maupomé, la mediateca acoge el espectáculo « Anuki, une lecture dessinée ». A partir de 6 años

Am Samstag, den 6. Januar um 18:30 Uhr findet in der Mediathek im Rahmen des Monats der Comics mit Frédéric Maupomé die Vorstellung « Anuki, une lecture dessinée » statt. Ab 6 Jahren

Mise à jour le 2023-11-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE