Un café de drolles 48 Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie, 9 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

La boutique éphémère sera aménagée pour proposer des jeux, activités artistiques, musicales et ludiques à partager en famille et entre amis. Des petites collations seront aussi proposées au bar à tout petit prix.

Aucune réservation n’est nécessaire pour venir prendre une collation et jouer !

Aussi sera proposé un programme d’ateliers : scientifiques, artistiques, de lecture, de loisirs créatifs, des jeux en famille ou encore des ateliers d’éveil pendant toute la période d’ouverture.

Le nombre de places pour ces ateliers est limité, nous vous invitions donc à vous inscrire rapidement (en ligne ou sur place).

Ouvert à tous..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 12:30:00. EUR.

48 Rue Louis Barthou Boutique éphémère

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The ephemeral boutique will be set up to offer games, artistic activities, music and fun to share with family and friends. Snacks will also be available at the bar at very low prices.

No reservation is necessary to come and have a snack and play!

There will also be a program of workshops: scientific, artistic, reading, creative hobbies, family games and early-learning workshops throughout the opening period.

The number of places for these workshops is limited, so please register early (online or on site).

Open to all.

Se instalará una boutique efímera que ofrecerá juegos, actividades artísticas, música y diversión para compartir con la familia y los amigos. También habrá tentempiés en el bar a precios muy económicos.

No es necesario reservar para venir a merendar y jugar

También habrá un programa de talleres: científicos, artísticos, de lectura, pasatiempos creativos, juegos en familia y talleres de aprendizaje temprano durante todo el periodo de apertura.

El número de plazas para estos talleres es limitado, así que inscríbase pronto (en línea o in situ).

Abierto a todos.

Der temporäre Laden wird eingerichtet, um Spiele, künstlerische, musikalische und spielerische Aktivitäten anzubieten, die mit der Familie und mit Freunden geteilt werden können. An der Bar werden auch kleine Snacks zu sehr niedrigen Preisen angeboten.

Es ist keine Reservierung erforderlich, um einen Snack zu sich zu nehmen und zu spielen!

Außerdem wird während der gesamten Öffnungszeit ein Programm an Workshops angeboten: wissenschaftliche, künstlerische, Lese- und Bastelworkshops, Familienspiele und Workshops zur Förderung der Entwicklung.

Die Anzahl der Plätze für diese Workshops ist begrenzt, daher bitten wir Sie, sich schnell anzumelden (online oder vor Ort).

Offen für alle.

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn