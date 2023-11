Un café de drolles 48 Rue Louis Barthou Oloron-Sainte-Marie, 1 novembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

DròLLerie & Cies vous invitent à les retrouver pour fêter le lancement de leur association autour d’un goûter inaugural ! C’est une toute nouvelle association sur Oloron, née cet été, pour porter ce projet de café des enfants en Haut-Béarn.

Pour les jours à venir, retrouvez des espaces de jeux, un bar sans alcool, des ateliers créatifs à prix libres… Un café associatif pour se retrouver en famille !.

2023-11-01 fin : 2023-11-01 18:00:00. EUR.

48 Rue Louis Barthou Boutique éphémère

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



DròLLerie & Cies invite you to join them for an inaugural tea party to celebrate the launch of their association! It’s a brand-new association in Oloron, born this summer to support the children’s café project in Haut-Béarn.

Over the coming days, you’ll find play areas, an alcohol-free bar, creative workshops at free prices… An associative café for the whole family!

DròLLerie & Cies te invitan a una merienda inaugural para celebrar el lanzamiento de su asociación Se trata de una asociación totalmente nueva en Oloron, creada este verano para gestionar el proyecto de cafetería para niños en Haut-Béarn.

Durante los próximos días, encontrarás zonas de juego, un bar sin alcohol, talleres creativos a precios libres… Un café para toda la familia

DròLLerie & Cies laden Sie ein, sich mit ihnen zu treffen, um den Start ihres Vereins mit einem Einweihungssnack zu feiern! Es ist ein ganz neuer Verein in Oloron, der diesen Sommer gegründet wurde, um das Projekt eines Kindercafés im Haut-Béarn zu tragen.

In den kommenden Tagen finden Sie hier Spielbereiche, eine alkoholfreie Bar, kreative Workshops zu freien Preisen… Ein assoziatives Café, um sich mit der Familie zu treffen!

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn