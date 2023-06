ATELIER CÉRAMIQUE 48 rue Joffre Bruyères, 12 juin 2023, Bruyères.

Bruyères,Vosges

Au sein d’un atelier céramique, venez à la découverte des différentes techniques de façonnage de l’argile.

Vous réaliserez ainsi deux pièces pendant cet atelier :

-un bol au tour de potier pour découvrir les sensations du tournage

-une pièce estampée à la main grâce à un moule et que vous pourrez personnaliser

Vos objets seront à récupérer quelques semaines plus tard, après leur cuisson.

Places limitées – Uniquement sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.. Adultes

Mardi à 09:30:00. 70 EUR.

48 rue Joffre

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



Come and discover the different techniques involved in shaping clay in a ceramics workshop.

You’ll make two pieces during this workshop:

-a bowl on the potter’s wheel to discover the sensations of throwing

-a hand-stamped piece that you can personalize using a mold

You’ll be able to pick up your pieces a few weeks later, once they’ve been fired.

Places are limited – Registration required at the Tourist Office.

Ven a descubrir las diferentes técnicas de modelado de la arcilla en un taller de cerámica.

Realizará dos piezas durante este taller:

-un cuenco en el torno de alfarero para descubrir las sensaciones del vaciado

-una pieza estampada a mano que podrás personalizar con un molde

Podrás recoger tus objetos unas semanas después, una vez cocidos.

Plazas limitadas – Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo.

In einer Keramikwerkstatt lernen Sie die verschiedenen Techniken der Tonbearbeitung kennen.

In diesem Workshop werden Sie zwei Stücke herstellen:

-eine Schale auf der Töpferscheibe, um die Empfindungen des Drehens zu entdecken

-ein Stück, das dank einer Form von Hand geprägt wird und das Sie individuell gestalten können

Ihre Gegenstände werden einige Wochen später, nachdem sie gebrannt wurden, abgeholt.

Begrenzte Plätze – Nur nach Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt.

