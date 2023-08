Fête de la Musique – Scène Ouverte / Stimbre 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 21 juin 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

De 17h à 21h.

L’AUDITION OLYMPIQUE – SCÈNE OUVERTE

« L’important c’est de participer ! »

À un mois de l’ouverture des J.O. de Paris, l’Opéra de Limoges fait sienne la devise de Pierre de Coubertin et vous ouvre son plateau et ses espaces pour vous permettre de vous produire. Alors à vous de jouer !

Modalités de participation sur le site (en lien)..

2024-06-21 fin : 2024-06-21 21:00:00.

48 Rue Jean Jaurès Opéra de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



From 5pm to 9pm.

OLYMPIC AUDITION – OPEN STAGE

« The important thing is to participate!

With just one month to go before the opening of the Paris Olympics, the Opéra de Limoges is embracing Pierre de Coubertin’s motto and opening up its stage and spaces for you to perform. Now it’s your turn!

Terms and conditions on the website (link).

De 17.00 a 21.00 h.

AUDICIÓN OLÍMPICA – ESCENARIO ABIERTO

« ¡Lo importante es participar!

A un mes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, la Ópera de Limoges hace suyo el lema de Pierre de Coubertin y le abre su escenario y sus instalaciones para que pueda actuar. Tú decides

Condiciones de participación en la página web (enlace).

Von 17:00 bis 21:00 Uhr.

OLYMPISCHES VORSPRECHEN – OFFENE BÜHNE

» Das Wichtigste ist, dabei zu sein! »

Einen Monat vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris macht sich die Oper von Limoges das Motto von Pierre de Coubertin zu eigen und öffnet ihre Bühne und ihre Räumlichkeiten, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, aufzutreten. Jetzt sind Sie dran!

Die Teilnahmebedingungen finden Sie auf der Website (Link).

