The Tree (Fragments of Poetics on Fire) 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 6 juin 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 20h.

Durée 1h15.

La chorégraphe et danseuse américaine Carolyn Carlson poursuit sa réflexion sur le monde d’aujourd’hui, sur l’humanité et la nature.

Avec The Tree, Carolyn Carlson rend hommage aux cinq éléments. À la fois réconfortantes et destructrices, les flammes alimentent les passions humaines, bonnes ou mauvaises, et symbolisent ce vent de renouveau qui, peut-être, consumera notre monde au bord du gouffre pour le faire renaître de ses cendres… Sublimé par les encres de Chine projetées du peintre Gao Xingjian comme autant de métaphores d’une nature qu’on néglige, The Tree rallume le brasier de l’amour planétaire et nous rappelle que nous restons intimement liés au vivant.

Réservations obligatoire auprès de l’Opéra, par mail, téléphone ou sur le site internet (en lien)..

Opéra de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 8pm.

Duration 1h15.

American choreographer and dancer Carolyn Carlson continues to reflect on the world today, on humanity and nature.

With The Tree, Carolyn Carlson pays tribute to the five elements. Both comforting and destructive, flames fuel human passions, both good and bad, and symbolize the wind of renewal that will perhaps consume our world on the brink of collapse, only for it to rise from the ashes… Sublimated by the projected Chinese inks of painter Gao Xingjian, like so many metaphors of a neglected nature, The Tree rekindles the inferno of planetary love and reminds us that we remain intimately linked to the living.

Reservations required at the Opéra, by e-mail, telephone or on the website (link).

A las 20h.

Duración 1h15.

La coreógrafa y bailarina estadounidense Carolyn Carlson sigue reflexionando sobre el mundo actual, sobre la humanidad y la naturaleza.

En The Tree, Carolyn Carlson rinde homenaje a los cinco elementos. A la vez reconfortantes y destructivas, las llamas alimentan las pasiones humanas, buenas y malas, y simbolizan el viento de renovación que tal vez consuma nuestro mundo al borde del colapso, sólo para que resurja de sus cenizas… Sublimado por las tintas chinas proyectadas del pintor Gao Xingjian, como tantas metáforas de naturaleza olvidada, El árbol reaviva el fuego del amor planetario y nos recuerda que seguimos íntimamente ligados a lo vivo.

Las reservas deben hacerse en la Ópera, por correo electrónico, teléfono o en la página web (enlace).

20:00 Uhr.

Dauer 1 Stunde 15 Minuten.

Die amerikanische Choreografin und Tänzerin Carolyn Carlson setzt ihre Reflexion über die heutige Welt, über die Menschheit und die Natur fort.

Mit The Tree zollt Carolyn Carlson den fünf Elementen Tribut. Die Flammen sind sowohl tröstlich als auch zerstörerisch, sie nähren die menschlichen Leidenschaften, gute wie schlechte, und symbolisieren den Wind der Erneuerung, der vielleicht unsere Welt am Rande des Abgrunds verzehrt, um sie aus ihrer Asche wieder auferstehen zu lassen… Der Baum, der von den Tuscheprojektionen des Malers Gao Xingjian als Metapher für eine vernachlässigte Natur geprägt ist, entfacht das Feuer der globalen Liebe und erinnert uns daran, dass wir eng mit dem Leben verbunden bleiben.

Reservierungen sind bei der Oper erforderlich, per E-Mail, Telefon oder auf der Website (Link).

