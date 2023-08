La Strada – Concert Symphonique 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 28 mai 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 20h.

Durée 1h30 avec entracte.

Orchestre Symphonique de l’Opéra de Limoges Nouvelle-Aquitaine

Description du spectacle

Saviez-vous que Nino Rota, compositeur fétiche des B.O. de Fellini avait été compositeur d’opéras ?

Le programme du concert invite à découvrir les deux aspects de la musique de Nino Rota, à savoir la musique savante et la musique de film. Si le compositeur laisse à la postérité près de 170 musiques de films et reste associé à jamais au cinéma de Fellini pour qui il a signé notamment la bande originale de La Strada, mais aussi la musique du Guépard de Visconti, Nino Rota s’est fait connaitre d’abord par sa musique instrumentale, de chambre, symphonique mais aussi lyrique !

Réservation obligatoire auprès de l’Opéra, par mail, téléphone ou sur le site internet (en lien)..

48 Rue Jean Jaurès Opéra de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



8pm.

Duration 1h30 with intermission.

Limoges Opera Symphony Orchestra Nouvelle-Aquitaine

Show description

Did you know that Nino Rota, Fellini’s favourite soundtrack composer, was also an opera composer?

The concert program invites us to discover the two aspects of Nino Rota’s music: scholarly music and film music. Although the composer left posterity nearly 170 film scores and remains forever associated with Fellini?s cinema, for whom he wrote the soundtrack to La Strada, as well as the music for Visconti?s Le Guépard, Nino Rota first made a name for himself with his instrumental, chamber, symphonic and operatic music!

Reservations must be made with the Opera, by e-mail, telephone or on the website (link).

20h00.

Duración 1h30 con intermedio.

Orquesta Sinfónica de la Ópera de Limoges Nouvelle-Aquitaine

Descripción del espectáculo

¿Sabía que Nino Rota, el compositor de bandas sonoras favorito de Fellini, era también compositor de ópera?

El programa del concierto le invita a descubrir las dos vertientes de la música de Nino Rota: la música culta y la música de cine. Aunque el compositor legó a la posteridad cerca de 170 partituras cinematográficas y permanece asociado para siempre al cine de Fellini, para quien escribió la banda sonora de La Strada y la música de Le Guépard de Visconti, Nino Rota se dio a conocer sobre todo por su música instrumental, de cámara y sinfónica, ¡así como por la ópera!

Las reservas deben hacerse en la Ópera, por correo electrónico, teléfono o en la página web (enlace).

20:00 Uhr.

Dauer 1,5 Stunden mit Pause.

Symphonieorchester der Oper Limoges Nouvelle-Aquitaine

Beschreibung der Aufführung

Wussten Sie, dass Nino Rota, der Lieblingskomponist von Fellinis Soundtracks, auch Opernkomponist war?

Das Konzertprogramm lädt dazu ein, beide Aspekte der Musik von Nino Rota zu entdecken, nämlich die gelehrte Musik und die Filmmusik. Der Komponist hinterließ der Nachwelt fast 170 Filmmusiken und ist für immer mit Fellinis Filmen verbunden, für den er unter anderem den Soundtrack zu La Strada und die Musik zu Viscontis Gepard schrieb

Reservierungen sind bei der Oper erforderlich, per E-Mail, Telefon oder auf der Website (Link).

