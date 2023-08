Écouter, comparer ! Nino Rota 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 27 mai 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 18h.

Durée 1h30

Autour du programme Nino Rota.

Grâce à une écoute active, échangez autour du répertoire symphonique. Un atelier préparé et mené par Alain Voirpy, compositeur et chef d’orchestre..

2024-05-27 fin : 2024-05-27 . EUR.

48 Rue Jean Jaurès Opéra de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



6pm.

Duration 1h30

Around the Nino Rota program.

Active listening and discussion of the symphonic repertoire. A workshop prepared and led by Alain Voirpy, composer and conductor.

A las 18h.

Duración 1h30

En torno al programa Nino Rota.

Participar en una escucha activa y debatir sobre el repertorio sinfónico. Un taller preparado y animado por Alain Voirpy, compositor y director de orquesta.

18:00 Uhr.

Dauer 1,5 Stunden

Rund um das Programm Nino Rota.

Tauschen Sie sich durch aktives Zuhören über das symphonische Repertoire aus. Ein Workshop, der von Alain Voirpy, Komponist und Dirigent, vorbereitet und geleitet wird.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Limoges Métropole