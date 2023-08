Nour Ayadi et Emmanuel Coppey – Concert & Récital 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 12 avril 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 20h.

Durée 1h15.

Concert & Récital

Nour Ayadi et Emmanuel Coppey se rejoignent pour sublimer cet accord parfait qui lie le piano au violon.

Répondant à la thématique voulue par l’Opéra de Limoges, le répertoire se teinte volontairement de consonnances italiennes.

Les deux artistes le déclinent en œuvres pour piano solo, violon solo et en duo pour nous offrir la plus large définition de leur talent.

PROGRAMME MUSICAL

Robert Schumann / Novelletten n°4 et 2 pour piano

Robert Schumann / Niccolò Paganini / Caprices n°11, 2, 24 pour violon et piano

Johannes Brahms / Sonate pour violon et piano op.100

Béla Bartók / Chaconne pour violon

Franz Liszt / Giuseppe Verdi / Paraphrase sur le thème du Trouvère pour piano

Antonio Vitali / Chaconne pour violon et piano

Réservations obligatoire auprès de l’Opéra, par mail, par téléphone ou sur le site (en lien)..

2024-04-12 fin : 2024-04-12 . EUR.

48 Rue Jean Jaurès Opéra de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 8pm.

Duration 1h15.

Concert & Recital

Nour Ayadi and Emmanuel Coppey join forces to sublimate the perfect harmony between piano and violin.

In keeping with the Opéra de Limoges theme, the repertoire is deliberately tinged with Italian consonances.

The two artists present works for solo piano, solo violin and duo, offering us the broadest definition of their talent.

MUSICAL PROGRAM

Robert Schumann / Novelletten n°4 and 2 for piano

Robert Schumann / Niccolò Paganini / Caprices n°11, 2, 24 for violin and piano

Johannes Brahms / Sonata for violin and piano op.100

Béla Bartók / Chaconne for violin

Franz Liszt / Giuseppe Verdi / Paraphrase on the theme of Le Trouvère for piano

Antonio Vitali / Chaconne for violin and piano

Reservations required at the Opéra, by e-mail, telephone or on the website (link).

A las 20h.

Duración 1h15.

Concierto y recital

Nour Ayadi y Emmanuel Coppey unen sus fuerzas para poner de manifiesto la perfecta armonía entre el piano y el violín.

En consonancia con el tema elegido por la Ópera de Limoges, el repertorio está deliberadamente teñido de consonancia italiana.

Los dos artistas lo interpretan en obras para piano solo, violín solo y a dúo, ofreciéndonos la más amplia definición de su talento.

PROGRAMA MUSICAL

Robert Schumann / Novelletten n°4 y 2 para piano

Robert Schumann / Niccolò Paganini / Caprichos n°11, 2, 24 para violín y piano

Johannes Brahms / Sonata para violín y piano op.100

Béla Bartók / Chacona para violín

Franz Liszt / Giuseppe Verdi / Paráfrasis sobre el tema de Le Trouvère para piano

Antonio Vitali / Chacona para violín y piano

Las reservas deben realizarse en la Ópera, por correo electrónico, teléfono o en la página web (enlace).

20:00 Uhr.

Dauer 1 Stunde 15 Minuten.

Konzert & Liederabend

Nour Ayadi und Emmanuel Coppey vereinen sich, um den perfekten Akkord zwischen Klavier und Violine zu sublimieren.

Das Repertoire entspricht der von der Opéra de Limoges gewünschten Thematik und ist bewusst italienisch gefärbt.

Die beiden Künstler präsentieren es in Werken für Klavier solo, Violine solo und im Duett, um uns eine möglichst breite Definition ihres Talents zu bieten.

MUSIKPROGRAMM

Robert Schumann / Novelletten Nr. 4 und 2 für Klavier

Robert Schumann / Niccolò Paganini / Capricen Nr. 11, 2, 24 für Violine und Klavier

Johannes Brahms / Sonate für Violine und Klavier op.100

Béla Bartók / Chaconne für Violine

Franz Liszt / Giuseppe Verdi / Paraphrase über das Thema des Trouvère für Klavier

Antonio Vitali / Chaconne für Violine und Klavier

Reservierungen sind erforderlich bei der Oper, per E-Mail, Telefon oder auf der Website (verlinkt).

