Rami Khalifé 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 21 mars 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 19h.

Durée 1h.

Récital – Piano

Rami Khalifé, pianiste et compositeur inclassable découvre après ses études en Conservatoire l’électro à la Julliard

School de New York et rencontre Francesco Tristano avec qui il fonde Aufgang.

Son travail se nourrit de son vécu à Beyrouth pendant la guerre du Liban, et de son brutal exil à Paris.

Réservations obligatoire auprès de l’Opéra, sur le site internet (en lien), par mail ou par téléphone..

2024-03-21

48 Rue Jean Jaurès Opéra de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 7pm.

Duration 1h.

Recital – Piano

Rami Khalifé, an unclassifiable pianist and composer, discovered electro music at the Julliard School

School in New York and met Francesco Tristano, with whom he founded Aufgang.

His work draws on his experiences in Beirut during the Lebanese war, and his brutal exile in Paris.

Reservations essential at the Opéra, on the website (link), by e-mail or by telephone.

A las 19.00 horas.

Duración 1 hora.

Recital – Piano

Rami Khalifé es un pianista y compositor inclasificable. Tras estudiar en el Conservatorio, descubrió la música electrónica en la Julliard School de Nueva York y conoció a Francesco Tristano, con quien fundó Aufgang

School de Nueva York y conoció a Francesco Tristano, con quien fundó Aufgang.

Su obra se inspira en sus experiencias en Beirut durante la guerra libanesa y su brutal exilio en París.

Las reservas deben hacerse en la Ópera, en la página web (enlace), por correo electrónico o por teléfono.

19 Uhr.

Dauer: 1 Stunde.

Recital – Klavier

Rami Khalifé, ein unklassifizierbarer Pianist und Komponist, entdeckt nach seinem Studium am Konservatorium die Elektrotechnik an der Julliard

School in New York und lernte Francesco Tristano kennen, mit dem er Aufgang gründete.

Seine Arbeit wird durch seine Erlebnisse in Beirut während des Libanonkriegs und sein brutales Exil in Paris genährt.

Reservierungen sind erforderlich bei der Oper, auf der Website (verlinkt), per E-Mail oder telefonisch.

