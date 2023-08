After éléctro House 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 12 mars 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 21h30.

Durée 2h.

AFTER ELECTRO HOUSE à l’issue du concert de Romain Leleu.

En collaboration avec Hiero Limoges.

Réservations obligatoire à l’Opéra, sur le site en lien, par mail ou par téléphone..

2024-03-12 fin : 2024-03-12 . EUR.

48 Rue Jean Jaurès Opéra de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 9:30pm.

Duration: 2 hours.

AFTER ELECTRO HOUSE after Romain Leleu’s concert.

In collaboration with Hiero Limoges.

Reservations required at the Opéra, on the website, by e-mail or by phone.

A las 21.30 h.

Duración: 2 horas.

AFTER ELECTRO HOUSE tras el concierto de Romain Leleu.

En colaboración con Hiero Limoges.

Reserva obligatoria en la Ópera, en la página web, por correo electrónico o por teléfono.

Um 21:30 Uhr.

Dauer 2 Stunden.

AFTER ELECTRO HOUSE im Anschluss an das Konzert von Romain Leleu.

In Zusammenarbeit mit Hiero Limoges.

Reservierungen sind in der Oper, auf der verlinkten Website, per E-Mail oder telefonisch erforderlich.

