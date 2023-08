After éléctro – Dylan Dylan 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 12 mars 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 21h30.

Durée 2h.

Dylan Dylan est une compositrice de musiques électroniques aux influences variées (House, Breakbeat, UKG, Hip-hop..).

Pianiste et mélomane depuis son plus jeune âge, elle commence sa carrière de DJ en 2006. Son premier LP Euphoria est sorti en janvier 2022.

En collaboration avec Hiero Limoges

AFTER ÉLECTRO

Réservations obligatoire à l’Opéra, sur le site en lien, par mail ou par téléphone..

2024-03-12 fin : 2024-03-12 . EUR.

48 Rue Jean Jaurès Opéra de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 9:30pm.

Duration: 2 hours.

Dylan Dylan is a composer of electronic music with varied influences (House, Breakbeat, UKG, Hip-hop…).

A pianist and music lover from an early age, she began her DJ career in 2006. Her debut LP Euphoria was released in January 2022.

In collaboration with Hiero Limoges

AFTER ELECTRO

Reservations required at the Opéra, on the website, by e-mail or by phone.

A las 21.30 h.

Duración: 2 horas.

Dylan Dylan es un compositor de música electrónica con un amplio abanico de influencias (house, breakbeat, UKG, hip-hop, etc.).

Pianista y melómana desde muy joven, comenzó su carrera como DJ en 2006. Su primer LP, Euphoria, salió a la venta en enero de 2022.

En colaboración con Hiero Limoges

DESPUÉS DE ELECTRO

Reserva obligatoria en la Ópera, en la página web, por correo electrónico o por teléfono.

Um 21:30 Uhr.

Dauer 2 Stunden.

Dylan Dylan ist eine Komponistin elektronischer Musik mit verschiedenen Einflüssen (House, Breakbeat, UKG, Hip-Hop…).

Sie ist seit frühester Kindheit Pianistin und Musikliebhaberin und begann 2006 ihre Karriere als DJ. Ihre erste LP Euphoria wurde im Januar 2022 veröffentlicht.

In Zusammenarbeit mit Hiero Limoges

AFTER ÉLECTRO

Reservierungen sind erforderlich in der Oper, auf der verlinkten Website, per E-Mail oder telefonisch.

