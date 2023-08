Orchestre National Bordeaux Aquitaine 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 10 mars 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 17h.

Durée 2h avec entracte.

Concert Symphonique.

Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg et Édith Canat de Chizy

L’ONBA invite Bertrand Chamayou à l’Opéra de Limoges pour interpréter l’une des plus célèbres pages du répertoire pour piano.

Emmanuel Villaume, directeur musical du Philharmonia de Prague et de l’Opéra de Dallas, dirige Beethoven, l’auteur de la très héroïque ouverture Coriolan et de la Symphonie n°8 étonnement plus classique.

Ce répertoire entre en dialogue avec la création d’Edith Canat de Chizy qui, avec sa contrastée Couleur d’abîme, explore les timbres et l’opposition des tessitures au sein de l’orchestre.

Réservation obligatoire auprès de l’Opéra, par mail, téléphone ou sur le site internet en lien..

2024-03-10 fin : 2024-03-10 . EUR.

48 Rue Jean Jaurès Opéra de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



At 5pm.

Duration 2h with intermission.

Symphonic Concert.

Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg and Édith Canat de Chizy

The ONBA invites Bertrand Chamayou to the Opéra de Limoges to perform one of the most famous pages of the piano repertoire.

Emmanuel Villaume, music director of the Prague Philharmonia and the Dallas Opera, conducts Beethoven, author of the heroic Coriolan Overture and the surprisingly more classical Symphony No. 8.

This repertoire enters into dialogue with Edith Canat de Chizy?s creation, which, with its contrasting Couleur d?abîme, explores timbres and opposing tessituras within the orchestra.

Reservations required from the Opéra, by e-mail, telephone or on the website.

A las 17.00 horas.

Duración 2 horas con intermedio.

Concierto sinfónico.

Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg y Édith Canat de Chizy

La ONBA invita a Bertrand Chamayou a la Ópera de Limoges para interpretar una de las páginas más famosas del repertorio pianístico.

Emmanuel Villaume, director musical de la Filarmónica de Praga y de la Ópera de Dallas, dirige a Beethoven, el compositor de la heroica Obertura Coriolano y de la sorprendentemente más clásica Sinfonía nº 8.

Este repertorio entra en diálogo con la creación de Edith Canat de Chizy que, con su contrastada Couleur d’abîme, explora timbres y tesituras contrapuestas en el seno de la orquesta.

Las reservas deben realizarse en la Ópera, por correo electrónico, teléfono o en la página web.

17 Uhr.

Dauer 2 Stunden mit Pause.

Symphonisches Konzert.

Ludwig van Beethoven, Edvard Grieg und Edith Canat de Chizy

Die ONBA lädt Bertrand Chamayou in die Opéra de Limoges ein, um eine der berühmtesten Seiten des Klavierrepertoires zu interpretieren.

Emmanuel Villaume, Musikdirektor der Prager Philharmonie und der Dallas Opera, dirigiert Beethoven, den Schöpfer der heroischen Coriolan-Ouvertüre und der überraschend klassischen Sinfonie Nr. 8.

Dieses Repertoire tritt in einen Dialog mit der Kreation von Edith Canat de Chizy, die mit ihrer kontrastreichen Couleur d’abîme die Klangfarben und die Gegensätzlichkeit der Stimmlagen im Orchester erforscht.

Reservierungen sind bei der Oper erforderlich, per E-Mail, Telefon oder auf der verlinkten Website.

