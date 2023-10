Electropero – Marina Trench 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 21 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Est-il possible de parler de la scène house actuelle sans mentionner la productrice et DJ française Marina Trench ?

Capable de faire rentrer n’importe quel dancefloor en ébullition, la parisienne s’est assurée une place de choix dans le paysage house contemporain, grâce à ses sélections imparables et une énergie des plus contagieuses.

Ses productions sur des labels prestigieux – Heist Recordings, Deeply Rooted ou encore Wolf Music – ont attisé la curiosité et le respect des pointures du genre, d’emblée séduites par ces sonorités élégantes, soyeuses et pleines de révérence pour l’héritage de la véritable house music.

Billetterie sur le site de l’Opéra de Limoges..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 . EUR.

48 Rue Jean Jaurès Opéra de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Is it possible to talk about today’s house music scene without mentioning French producer and DJ Marina Trench?

Capable of sending any dancefloor into a frenzy, the Parisian has secured herself a place of choice on the contemporary house scene, thanks to her unstoppable selections and infectious energy.

Her productions on prestigious labels? Heist Recordings, Deeply Rooted and Wolf Music? have aroused the curiosity and respect of the genre’s leading lights, who are eminently seduced by her elegant, silky sounds, full of reverence for the heritage of true house music.

Tickets available from the Limoges Opera website.

¿Es posible hablar del panorama actual de la música house sin mencionar a la productora y DJ francesa Marina Trench?

Capaz de provocar el frenesí en cualquier pista de baile, la parisina se ha asegurado un lugar de preferencia en la escena house contemporánea, gracias a sus imparables selecciones y a su contagiosa energía.

Sus producciones en prestigiosos sellos ? Heist Recordings, Deeply Rooted y Wolf Music? han despertado la curiosidad y el respeto de las grandes figuras del género, que se han dejado seducir por sus sonidos elegantes y sedosos, llenos de reverencia por la herencia de la verdadera música house.

Entradas disponibles en la página web de la Ópera de Limoges.

Ist es möglich, über die aktuelle Houseszene zu sprechen, ohne die französische Produzentin und DJane Marina Trench zu erwähnen?

Die Pariserin, die jeden Dancefloor zum Kochen bringen kann, hat sich mit ihren unschlagbaren Sektionen und ihrer ansteckenden Energie einen festen Platz in der zeitgenössischen Houselandschaft gesichert.

Ihre Produktionen auf renommierten Labels wie ? Heist Recordings, Deeply Rooted oder Wolf Music? haben die Neugier und den Respekt der großen Namen des Genres geweckt, die sich von diesen eleganten, seidigen und referenziellen Klängen für das Erbe der echten House-Musik begeistern ließen.

Tickets auf der Website der Opéra de Limoges.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Limoges Métropole