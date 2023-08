Écouter, comparer ! Gabriel Fauré 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 7 décembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 18h

Durée 1h30.

Autour du Concerto pour piano en la mineur (1869) d’Edvard Grieg.

Grâce à une écoute active, échangez autour du répertoire symphonique. Un atelier préparé et mené par Alain Voirpy, compositeur et chef d’orchestre.*.

2023-12-07 fin : 2023-12-07

48 Rue Jean Jaurès Opéra de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



6pm

Duration 1h30.

Around Edvard Grieg’s Piano Concerto in A minor (1869).

Through active listening, exchange ideas on the symphonic repertoire. A workshop prepared and led by Alain Voirpy, composer and conductor

18h00

Duración 1h30.

Concierto para piano en la menor (1869) de Edvard Grieg.

A través de una escucha activa, debate sobre el repertorio sinfónico. Taller preparado y dirigido por Alain Voirpy, compositor y director de orquesta

Um 18 Uhr

Dauer 1,5 Stunden.

Rund um das Klavierkonzert in a-Moll (1869) von Edvard Grieg.

Tauschen Sie sich durch aktives Zuhören über das symphonische Repertoire aus. Ein Workshop, der von Alain Voirpy, Komponist und Dirigent, vorbereitet und geleitet wird

