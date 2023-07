Festival Eclats d’émail – CÉCILE MCLORIN SALVANT « MÉLUSINE » 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 26 novembre 2023, Limoges.

Voix – Contrebasse – Batterie – Piano – Percussions

À 17h à l’Opéra de Limoges.

La chanteuse jazz franco-américaine Cécile McLorin Salvant dévoile son nouvel album « Mélusine ». 5 titres originaux écrits par Cécile, et 9 réinterprétations, parmi lesquelles des titres de Charles Trenet, Véronique Sanson, Starmania, l’ensemble, principalement chanté en français mais également en créole haïtien et en occitan, raconte la légende médiévale de Mélusine, mi-femme mi-serpent.

Cécile McLorin Salvant est une chanteuse et compositrice apportant une perspective historique, un sens dramatique renouvelé et une compréhension musicale éclairée aux standards du jazz et à ses propres compositions originales.

Vocals – Double bass – Drums – Piano – Percussion

At 5pm at the Opéra de Limoges.

French-American jazz singer Cécile McLorin Salvant unveils her new album Mélusine. 5 original tracks written by Cécile, and 9 reinterpretations, including songs by Charles Trenet, Véronique Sanson and Starmania, the whole, sung mainly in French but also in Haitian Creole and Occitan, tells the medieval legend of Mélusine, half-woman half-snake.

Cécile McLorin Salvant is a singer and composer who brings a historical perspective, a renewed sense of drama and an enlightened musical understanding to jazz standards and her own original compositions.

Voz – Contrabajo – Batería – Piano – Percusión

A las 17 h en la Ópera de Limoges.

La cantante de jazz franco-estadounidense Cécile McLorin Salvant presenta su nuevo álbum Mélusine. con 5 temas originales compuestos por Cécile y 9 reinterpretaciones, entre ellas canciones de Charles Trenet, Véronique Sanson y Starmania, el álbum, cantado principalmente en francés pero también en criollo haitiano y occitano, narra la leyenda medieval de Mélusine, mitad mujer mitad serpiente.

Cécile McLorin Salvant es una cantante y compositora que aporta una perspectiva histórica, un renovado sentido del drama y una esclarecida comprensión musical a los estándares de jazz y a sus propias composiciones originales.

Stimme – Kontrabass – Schlagzeug – Klavier – Perkussion

Um 17 Uhr in der Oper von Limoges.

Die französisch-amerikanische Jazz-Sängerin Cécile McLorin Salvant enthüllt ihr neues Album « Mélusine ». fünf von Cécile geschriebene Originaltitel und neun Neuinterpretationen, darunter Titel von Charles Trenet, Véronique Sanson und Starmania, erzählen die mittelalterliche Legende von Melusine, die halb Frau, halb Schlange ist.

Cécile McLorin Salvant ist eine Sängerin und Komponistin, die Jazzstandards und ihre eigenen Originalkompositionen mit einer historischen Perspektive, einem erneuerten Sinn für Dramatik und einem aufgeklärten musikalischen Verständnis bereichert.

