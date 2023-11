Festival Eclats d’émail – BERTRAND BELIN « TAMBOUR VISION » 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 23 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Voix- Chœurs – Guitare- Batterie – Clavier- Percussions – Basse

À 20h à l’Opéra de Limoges.

Pour son septième album « Tambour Vision », on retrouve des thèmes simples, répétés, accrocheurs et des variations que seules les écoutes attentives et successives dévoilent. Désireux toutefois de proposer quelque chose de nouveau, le Breton a troqué la minéralité rugueuse de « Persona » pour un univers synthétique, où les boîtes à rythme, les synthés, parfois les cuivres, dessinent une douce atmosphère électronique qui invite aux mouvements de tête et de bras.

Mais attention, « Tambour Vision » n’est pas ce petit disque pop-électro qui vous fera passer le temps jusqu’à la Côte d’Azur ou le Pays Basque cet été. Car comme toujours chez Belin, la musique n’est là que pour servir une voix (toujours aussi mystérieuse et sensuelle).

Renseignements par mail ou par téléphone..

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

48 Rue Jean Jaurès Opéra de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Vocals – Vocals – Guitar – Drums – Keyboard – Percussion – Bass

At 8pm at the Opéra de Limoges.

On his seventh album, « Tambour Vision », we find simple, repeated, catchy themes and variations that only careful, successive listening will reveal. Keen to offer something new, however, the Breton has swapped the rough minerality of « Persona » for a synthetic universe, where drum machines, synthesizers and sometimes brass instruments create a gentle electronic atmosphere that invites head and arm movements.

But be warned, « Tambour Vision » is not the little pop-electro record that will take you all the way to the Côte d?Azur or the Pays Basque this summer. Because, as always with Belin, the music is only there to serve the voice (as mysterious and sensual as ever).

Information by e-mail or telephone.

Voz – Voz – Guitarra – Batería – Teclado – Percusión – Bajo

A las 20 h en la Ópera de Limoges.

En su séptimo álbum, « Tambour Vision », encontramos temas sencillos, repetidos y pegadizos, y variaciones que sólo una escucha atenta y sucesiva podrá desvelar. Sin embargo, el bretón, deseoso de ofrecer algo nuevo, ha cambiado la áspera mineralidad de « Persona » por un universo sintético, donde cajas de ritmos, sintetizadores y a veces metales crean una suave atmósfera electrónica que invita a mover la cabeza y los brazos.

Pero atención, Tambour Vision no es el pequeño disco de pop-electro que te hará pasar el tiempo de camino a la Costa Azul o al País Vasco este verano. Como siempre con Belin, la música está únicamente al servicio de la voz (tan misteriosa y sensual como siempre).

Información por correo electrónico o teléfono.

Stimme- Gesang – Gitarre- Schlagzeug – Keyboard- Percussion – Bass

Um 20 Uhr in der Oper von Limoges.

Auf seinem siebten Album « Tambour Vision » finden sich einfache, wiederholte, eingängige Themen und Variationen, die sich nur durch aufmerksames und aufeinanderfolgendes Hören erschließen. Da der Bretone jedoch etwas Neues bieten möchte, hat er die raue Mineralität von « Persona » gegen ein synthetisches Universum eingetauscht, in dem Drumcomputer, Synthesizer und manchmal auch Blechbläser eine sanfte elektronische Atmosphäre zeichnen, die zu Kopf- und Armbewegungen einlädt.

Aber Vorsicht: « Tambour Vision » ist nicht dieses kleine Elektro-Pop-Album, das Sie diesen Sommer an die Côte d’Azur oder ins Baskenland bringen wird. Denn wie immer bei Belin ist die Musik nur dazu da, einer Stimme zu dienen (die immer so geheimnisvoll und sinnlich ist).

Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail oder Telefon.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Limoges Métropole