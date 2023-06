Festival Eclats d’émail – LAURENT BARDAINNE & TIGRE D’EAU DOUCE « HYMNE AU SOLEIL » 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 17 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Saxophone – Orgue – Batterie – Basse – Percussions

À 20h à l’Opéra de Limoges.

Saxophoniste du Supersonic de Thomas de Pourquery présente son nouvel album : Hymne au soleil. Dans une jungle riche de grooves cuivrés et de mélodies captivantes, l’esprit funk croise la soul des années 70’s et le jazz. Le souffle optimiste du saxophone ténor au son direct et généreux convoque le spectre de Pharoah Sanders. Un concert joyeux et solaire comme un voyage onirique et cinématographique à travers une nature en perpétuelle renaissance.

Avec sa crew composée d’Arnaud Roulin (orgue Hammond), de Sylvain Daniel (basse), de Philippe Gleizes (batterie) et de Roger Raspail (percussions), Laurent Bardainne continue de nous emmener loin de cette atmosphère anxiogène actuelle.

Renseignements par mail ou par téléphone..

48 Rue Jean Jaurès Opéra de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saxophone – Organ – Drums – Bass – Percussion

At 8pm at the Opéra de Limoges.

Saxophonist with Thomas de Pourquery’s Supersonic presents his new album: Hymne au soleil. In a jungle of brassy grooves and captivating melodies, funk meets ’70s soul and jazz. The optimistic breath of the tenor saxophone, with its direct, generous sound, conjures up the spectre of Pharoah Sanders. A joyful, sunny concert, like a dreamlike, cinematic journey through nature in perpetual rebirth.

With his crew comprising Arnaud Roulin (Hammond organ), Sylvain Daniel (bass), Philippe Gleizes (drums) and Roger Raspail (percussion), Laurent Bardainne continues to take us far away from today?s anxiety-inducing atmosphere.

Information by e-mail or telephone.

Saxofón – Órgano – Batería – Bajo – Percusión

A las 20:00 h en la Ópera de Limoges.

El saxofonista del grupo Supersonic de Thomas de Pourquery presenta su nuevo álbum: Hymne au soleil. En una jungla de grooves descarados y melodías cautivadoras, el funk se encuentra con el soul y el jazz de los años 70. El aliento optimista del saxofón tenor, con su sonido directo y generoso, evoca el espectro de Pharoah Sanders. Un concierto alegre y soleado, como un viaje onírico y cinematográfico a través de la naturaleza en perpetuo renacimiento.

Con su equipo formado por Arnaud Roulin (órgano Hammond), Sylvain Daniel (bajo), Philippe Gleizes (batería) y Roger Raspail (percusión), Laurent Bardainne sigue alejándonos de la angustiosa atmósfera actual.

Información por correo electrónico o teléfono.

Saxophon – Orgel – Schlagzeug – Bass – Perkussion

Um 20 Uhr in der Oper von Limoges.

Thomas de Pourquery, Saxophonist bei Supersonic, stellt sein neues Album vor: Hymne au soleil. In einem Dschungel voller kupferhaltiger Grooves und fesselnder Melodien trifft der Geist des Funk auf den Soul der 70er Jahre und den Jazz. Der optimistische Atem des Tenorsaxophons mit seinem direkten und großzügigen Klang beschwört das Gespenst von Pharoah Sanders herauf. Ein fröhliches und sonniges Konzert wie eine traumhafte und filmische Reise durch eine Natur, die sich ständig neu erfindet.

Mit seiner Crew, bestehend aus Arnaud Roulin (Hammondorgel), Sylvain Daniel (Bass), Philippe Gleizes (Schlagzeug) und Roger Raspail (Percussion), entführt uns Laurent Bardainne weiterhin aus der heutigen angstbesetzten Atmosphäre.

Informationen per E-Mail oder Telefon.

