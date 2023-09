Opéra de Limoges – La Tribune des critiques de disques 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 12 octobre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

L’émission radiophonique « La Tribune des critiques de disques » de France Musique s’installe à l’Opéra de Limoges.

À l’affiche de cette rencontre : la Symphonie n°103 de Joseph Haydn, dite « Roulement de timbales », l’une des plus belles symphonies du compositeur, créée en 1795. Son abondante discographie, et les différences d’interprétation d’un chef à l’autre, d’un orchestre moderne à un orchestre sur instruments d’époque, promettent une Tribune animée !

Autour de l’animateur Jérémie Rousseau : Pavel Baleff, le nouveau directeur musical de l’Opéra de Limoges ; Elina Kuperman, violon solo super-soliste de l’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Limoges Nouvelle-Aquitaine et professeure au Conservatoire; Jérémie Cahen, journaliste à Classica ; et Albin de la Tour, directeur du festival 1001 Notes.

Entrée gratuite sur réservations sur le site de l’Opéra (en lien)..

2023-10-12 fin : 2023-10-12 22:00:00. EUR.

48 Rue Jean Jaurès Opéra-Grand Théâtre de Limoges

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



France Musique?s radio program « La Tribune des critiques de disques » comes to the Opéra de Limoges.

On the program: Joseph Haydn?s Symphony No. 103, known as the « Timpani Roll », one of the composer?s finest symphonies, premiered in 1795. Its abundant discography, and the differences in interpretation from conductor to conductor, from modern orchestra to orchestra on period instruments, promise a lively Tribune!

With host Jérémie Rousseau: Pavel Baleff, the new musical director of the Opéra de Limoges; Elina Kuperman, super-solo violin soloist with the Orchestre Symphonique de l’Opéra de Limoges Nouvelle-Aquitaine and professor at the Conservatoire; Jérémie Cahen, journalist with Classica; and Albin de la Tour, director of the 1001 Notes festival.

Free admission with reservations on the Opéra website (link).

El programa de radio « La Tribune des critiques de disques » de France Musique se instala en la Ópera de Limoges.

En el programa: la Sinfonía nº 103 de Joseph Haydn, conocida como « El rollo de los timbales », una de las mejores sinfonías del compositor, estrenada en 1795. Su abundante discografía y las diferencias de interpretación de un director a otro, de una orquesta moderna a una con instrumentos de época, ¡prometen una Tribuna animada!

Con el presentador Jérémie Rousseau: Pavel Baleff, nuevo director musical de la Ópera de Limoges; Elina Kuperman, super solista de violín de la Orquesta Sinfónica de la Ópera de Limoges Nouvelle-Aquitaine y profesora del Conservatorio; Jérémie Cahen, periodista de Classica; y Albin de la Tour, director del festival 1001 Notes.

La entrada es gratuita, con reserva en la página web de la Ópera (enlace).

Die Radiosendung « La Tribune des critiques de disques » (Die Tribüne der Plattenkritiker) von France Musique kommt in die Oper von Limoges.

Auf dem Programm steht Joseph Haydns Symphonie Nr. 103, genannt « Roulement de timbales », eine der schönsten Symphonien des Komponisten, die 1795 uraufgeführt wurde. Die umfangreiche Diskographie und die Unterschiede in der Interpretation von Dirigent zu Dirigent, von einem modernen Orchester zu einem Orchester auf historischen Instrumenten versprechen eine lebhafte Tribune!

Moderator Jérémie Rousseau: Pavel Baleff, der neue Musikdirektor der Opéra de Limoges; Elina Kuperman, Supersolistin der Solovioline des Symphonieorchesters der Opéra de Limoges Nouvelle-Aquitaine und Professorin am Konservatorium; Jérémie Cahen, Journalist bei Classica; und Albin de la Tour, Direktor des Festivals 1001 Notes.

Freier Eintritt und Reservierungen auf der Website der Oper (Link).

Mise à jour le 2023-09-22 par OT Limoges Métropole