Murer la peur – Les Zébrures d’Automne 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 29 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Théâtre.

À 19h le 29 septembre.

À 20h30 le 30 septembre.

Durée 1h30.

Spectacle total mêlant théâtre, danse et musique, Murer la peur rassemble quatorze artistes issus de cinq pays (Sénégal, Mali, Burkina-Faso, Cuba et Suisse), qui explorent les différents contours du sentiment de peur et de son usage politique ou médiatique dans nos sociétés contemporaines. En choisissant d’adapter ce nouveau texte de Mia Couto, y ajoutant des extraits de textes de de Nicolas Bouvier, Henri Michaux, Thomas Sankara ou Greta Thumberg, c’est un cri de révolte que propose le théâtre Spirale, pour nous réveiller et nous indigner face à l’état du monde.

À partir de 12 ans..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

48 Rue Jean Jaurès Opéra Grand Théâtre

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Theater.

At 7pm on September 29.

At 8:30pm on September 30.

Duration 1h30.

A total spectacle combining theater, dance and music, Murer la peur brings together fourteen artists from five countries (Senegal, Mali, Burkina-Faso, Cuba and Switzerland), exploring the different contours of the feeling of fear and its political or media use in contemporary society. By adapting this new text by Mia Couto, and adding extracts from texts by Nicolas Bouvier, Henri Michaux, Thomas Sankara and Greta Thumberg, the Théâtre Spirale offers us a cry of revolt, to awaken us and make us indignant about the state of the world.

Ages 12 and up.

Teatro.

A las 19.00 h el 29 de septiembre.

A las 20.30 h el 30 de septiembre.

Duración: 1h30.

Espectáculo total que combina teatro, danza y música, Murer la peur reúne a catorce artistas de cinco países (Senegal, Malí, Burkina-Faso, Cuba y Suiza), que exploran los diferentes contornos del sentimiento del miedo y su utilización política o mediática en la sociedad contemporánea. Adaptando este nuevo texto de Mia Couto, y añadiendo extractos de textos de Nicolas Bouvier, Henri Michaux, Thomas Sankara y Greta Thumberg, Théâtre Spirale ofrece un grito de rebelión, para despertarnos e indignarnos por el estado del mundo.

A partir de 12 años.

Theater.

Um 19 Uhr am 29. September.

Um 20:30 Uhr am 30. September.

Dauer 1,5 Stunden.

Murer la peur ist ein Gesamtkunstwerk aus Theater, Tanz und Musik, das vierzehn Künstler aus fünf Ländern (Senegal, Mali, Burkina-Faso, Kuba und Schweiz) zusammenbringt, die die verschiedenen Konturen des Gefühls der Angst und seiner politischen oder medialen Nutzung in unseren zeitgenössischen Gesellschaften erforschen. Das Theater Spirale hat sich entschieden, diesen neuen Text von Mia Couto zu adaptieren und ihn mit Auszügen aus Texten von Nicolas Bouvier, Henri Michaux, Thomas Sankara oder Greta Thumberg zu ergänzen.

Ab 12 Jahren.

