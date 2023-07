Sangisa Sangisa – Les Zébrures d’automne 48 Rue Jean Jaurès Limoges, 20 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

À 18h.

Durée : 2h

Création participative musicale.

À Limoges, pour l’ouverture des Zébrures d’automne, ils travailleront avec les amateurs·rices de tous âges pendant plusieurs semaines, pour fabriquer des instruments et construiront ensemble un concert unique.

La fabrication de leurs propres instruments, costumes de performance et masques est essentielle à leur démarche. Leur son unique supporte un message panafricain de libération artistique, de paix et un regard sévère sur la situation écologique de la République Démocratique du Congo et du monde entier. Pour le collectif tout peut être récupéré et ré-enchanté..

6pm.

Duration: 2 hours

Participatory musical creation.

In Limoges, for the opening of the Zébrures d?automne festival, they will work with amateurs of all ages for several weeks, making instruments and building a unique concert together.

Making their own instruments, performance costumes and masks is essential to their approach. Their unique sound supports a pan-African message of artistic liberation, peace and a hard look at the ecological situation in the Democratic Republic of Congo and around the world. For the collective, everything can be reclaimed and re-enchanted.

A las 18.00 horas.

Duración: 2 horas

Creación musical participativa.

En Limoges, con motivo de la inauguración del festival Zébrures d’automne, trabajarán durante varias semanas con músicos aficionados de todas las edades, fabricando instrumentos y construyendo juntos un concierto único.

La fabricación de sus propios instrumentos, trajes de actuación y máscaras es esencial para su enfoque. Su sonido único transmite un mensaje panafricano de liberación artística, paz y una dura mirada a la situación ecológica en la República Democrática del Congo y en todo el mundo. Para el colectivo, todo puede ser recuperado y reencantado.

Um 18 Uhr.

Dauer: 2 Stunden

Musikalische partizipative Kreation.

In Limoges werden sie zur Eröffnung der Zébrures d’automne mehrere Wochen lang mit Amateuren aller Altersgruppen zusammenarbeiten, um Instrumente zu bauen und gemeinsam ein einzigartiges Konzert zu gestalten.

Die Herstellung ihrer eigenen Instrumente, Performance-Kostüme und Masken ist für ihren Ansatz von zentraler Bedeutung. Ihr einzigartiger Sound trägt eine panafrikanische Botschaft der künstlerischen Befreiung, des Friedens und einen strengen Blick auf die ökologische Situation in der Demokratischen Republik Kongo und der ganzen Welt. Für das Kollektiv kann alles verwertet und neu verzaubert werden.

