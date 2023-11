3ème Pop’up de créateurs au Poulailler 48 rue Jean-Jacques Rousseau Lesparre-Médoc, 9 décembre 2023, Lesparre-Médoc.

Lesparre-Médoc,Gironde

Vous l’attendiez, il revient !

la Cocotte minute tiers-lieu organise son troisième Pop up de créateurs, artisans et seconde main au Poulailler !

Des créateurs et artisans d’ici et engagés

Des créations pour tous les âges.

Pour vos achats de Noël

Ou pour le plaisir du beau.

Des livres neufs et d’occasion

Cafés, thés, gourmandises aussi à consommer sur place.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

48 rue Jean-Jacques Rousseau Le Poulailler

Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine



You’ve been waiting for it, it’s back!

la Cocotte minute tiers-lieu is organizing its third Pop-up of designers, craftspeople and second-hand goods at Le Poulailler!

Local, committed creators and artisans

Creations for all ages.

For your Christmas shopping

Or for the pleasure of beauty.

New and second-hand books

Coffees, teas and delicacies to be enjoyed on site

Lo estabas esperando, ¡ya está aquí!

la Cocotte minute tiers-lieu organiza su tercera Pop Up de diseñadores, artesanos y objetos de segunda mano en Le Poulailler

Diseñadores y artesanos locales y comprometidos

Creaciones para todas las edades.

Para sus compras navideñas

O para el placer de la belleza.

Libros nuevos y de ocasión

Cafés, tés y delicias para degustar también in situ

Sie haben ihn erwartet, er kommt zurück!

la Cocotte minute tiers-lieu organisiert seinen dritten Pop up von Designern, Handwerkern und Secondhand-Künstlern im Poulailler!

Designer und Handwerker von hier und engagiert

Kreationen für alle Altersgruppen.

Für Ihre Weihnachtseinkäufe

Oder für die Freude am Schönen.

Neue und gebrauchte Bücher

Kaffees, Tees, Leckereien auch zum Verzehr vor Ort

